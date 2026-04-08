08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-065'
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-162'
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Sakaryaspor, 1. Lig'den düştü düşüyor

Kritik maçta Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor, bitime 4 hafta kala kümede kalma hattının 7 puan uzağına düştü.

calendar 08 Nisan 2026 22:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sakaryaspor, 1. Lig'den düştü düşüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Batuhan Çelik ve 47. dakikada Adeola Toheeb Kosoko kaydetti.

3 hafta aradan sonra kazanan Ümraniyespor, puanını 42'e yükseltti ve bitime 4 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye çıkarıp rahatladı.

Son 3 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Sakaryaspor, 33 puanla kümede kalma hattının 7 puan uzağına düştü ve işini mucizelere bıraktı.

Ümraniyespor, gelecek hafta Amed Sportif'e konuk olacak. Sakaryaspor ise evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.