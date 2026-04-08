Haber Tarihi: 08 Nisan 2026 16:44 -
Güncelleme Tarihi:
08 Nisan 2026 16:44
motorine indirim var mı? 8 Nisan güncel motorin (mazot) fiyatları
Akaryakıt piyasalarında haftalardır süren zam fırtınasının ve geçtiğimiz günlerde tabelaları alev topuna çeviren o sarsıcı rekor artışların ardından, milyonlarca araç sahibinin yüzünü güldürecek o devasa haber nihayet geldi! Sürücülerin isyan noktasına geldiği ve kontak kapatmayı düşündüğü şu günlerde, uluslararası piyasalardaki ani geri çekilmeler pompaya tarihi bir müjde olarak yansımaya hazırlanıyor. 8 Nisan Çarşamba sabahına uyanan ve depolarını doldurmak için bekleyen vatandaşlar, arama motorlarında günün o en heyecan verici sorusunu sorguluyor: Mazota ve benzine indirim var mı? Cuma günü motorin ve benzin fiyatlarına ne kadar indirim gelecek, güncel pompa fiyatları kaç TL oldu? İşte akaryakıt piyasalarına bomba gibi düşen o devasa indirim beklentisinin perde arkası ve tabelalardaki son durum...
Özel araç sahiplerinden nakliyeciye, çiftçiden kargo esnafına kadar herkesin derin bir nefes almasını sağlayacak bu gelişme sonrası araştırmalar hızlandı. Peki, cuma gecesi tabelalarda nasıl bir deprem yaşanacak?
AKARYAKITTA DEV İNDİRİM MÜJDESİ! (CUMA GÜNÜ GEÇERLİ)Kısa ve net cevap: Evet, akaryakıt tabelalarında adeta bir devrim yaşanıyor! Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgilerine göre; Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) 15 TL, benzine ise 1.65 TL devasa bir indirim yapılması bekleniyor!Özellikle motorin grubunda bir gecede yansıyacak olan bu 15 TL'lik rekor indirim, geçtiğimiz günlerde yapılan o acımasız 7.80 TL'lik zammın tüm izlerini silmekle kalmayacak, fiyatları çok daha makul seviyelere çekecek. Sürücüler cuma gecesine kadar zorunlu kalmadıkça akaryakıt istasyonlarına uğramamak için planlarını değiştirmeye başladı bile.8 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (İNDİRİM ÖNCESİ)Cuma günü yürürlüğe girmesi beklenen bu tarihi indirim dalgasından önce, 8 Nisan Çarşamba itibarıyla üç büyükşehrimizdeki güncel (ve zamlı) pompa fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:İstanbul (Avrupa Yakası): 85.27 TLAnkara: 86.40 TLİzmir: 86.67 TL
Güncel Benzin Fiyatları:İstanbul (Avrupa Yakası): 78.15 TLAnkara: 79.20 TLİzmir: 79.55 TLİNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLACAK? (CUMA GÜNÜ TABLOSU)Beklenen dev indirimin gerçekleşmesi halinde, cuma gününden itibaren pompa fiyatları şu şekilde şekillenecek:Motorin (Mazot): 15 TL'lik dev indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 70.27 TL seviyelerine kadar gerileyerek sürücülere devasa bir rahatlama sağlayacak.Benzin: 1.65 TL'lik indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 76.50 TL bandına inecek.(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak kuruş bazında ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)
