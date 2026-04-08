Haber Tarihi: 08 Nisan 2026 12:24 -
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de nefesler bir kez daha tutuldu, şampiyonluk yarışında tüm gözler İzmir'e çevrildi! Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan 27. hafta erteleme maçında bugün Göztepe deplasmanına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından puan farkının erimesiyle birlikte, sarı-kırmızılı ekip için bu maç adeta bir "ölüm kalım" mücadelesine dönüştü. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok aratılan "Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Göztepe GS erteleme maçı saat kaçta, şifresiz hangi kanalda?" soruları dev randevu öncesi zirveye oturdu. İşte İzmir'de futbol ateşini harlayacak olan o devasa eşleşmenin takvimi ve maç öncesi son dakika detayları…
Ligin kaderini tayin edecek bu yüksek gerilimli mücadelede tribünleri doldurmak ve planlarını maç saatine göre ayarlamak isteyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yeşil sahada fırtınalar estirecek o dev maç saat kaçta başlıyor?
GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (8 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 27. haftasından ertelenen dev Göztepe - Galatasaray mücadelesi, BUGÜN (8 Nisan 2026 Çarşamba) oynanacaktır! Şampiyonluk düğümünü yakından ilgilendiren bu tarihi 90 dakika, İzmir'deki muhteşem ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kritik mücadelede heyecanı başlatacak ilk düdük, Türkiye saati ile tam 20.00'de çalacak.GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?Dev maçın hakemliğini Alper Akarsu'nun üstleneceği zorlu 90 dakikanın yayın hakları, Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşunda bulunuyor:Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek Göztepe - Galatasaray müsabakası, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan, TOD TV veya beIN Connect platformları üzerinden yasal paketlerle donmadan izlemek mümkün olacak.MUHTEMEL 11'LER (SAHAYA KİMLER ÇIKACAK?)İki takımın da hata yapma lüksünün olmadığı bu kritik eşleşmede teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'leri de büyük oranda netleşti:Göztepe: Lis, Arda, Allan, Heliton, Cherni, Taha, Antunes, Miroshi, Dennis, Janderson, Juan.Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, İlkay, Sallai, Asprilla, Sane, Barış Alper.
