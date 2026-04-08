Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Ligin kaderini tayin edecek bu yüksek gerilimli mücadelede tribünleri doldurmak ve planlarını maç saatine göre ayarlamak isteyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yeşil sahada fırtınalar estirecek o dev maç saat kaçta başlıyor?

Kısa ve net cevap: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 27. haftasından ertelenen dev Göztepe - Galatasaray mücadelesi, BUGÜN (8 Nisan 2026 Çarşamba) oynanacaktır! Şampiyonluk düğümünü yakından ilgilendiren bu tarihi 90 dakika, İzmir'deki muhteşem ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kritik mücadelede heyecanı başlatacak ilk düdük, Türkiye saati ile tam 20.00'de çalacak.

Dev maçın hakemliğini Alper Akarsu'nun üstleneceği zorlu 90 dakikanın yayın hakları, Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşunda bulunuyor:

Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek Göztepe - Galatasaray müsabakası, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan, TOD TV veya beIN Connect platformları üzerinden yasal paketlerle donmadan izlemek mümkün olacak.

İki takımın da hata yapma lüksünün olmadığı bu kritik eşleşmede teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'leri de büyük oranda netleşti:

Göztepe: Lis, Arda, Allan, Heliton, Cherni, Taha, Antunes, Miroshi, Dennis, Janderson, Juan.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, İlkay, Sallai, Asprilla, Sane, Barış Alper.