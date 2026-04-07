İbrahim Tatlıses hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?

Sevenlerini korkutan bu flaş gelişmenin ardından usta sanatçının yakınları hastaneye akın ederken, haber merkezleri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Tatlıses'in hastalığı ne, doktorları ne diyor?

Kısa ve net cevap: Evet, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 7 Nisan 2026 Salı günü evinde rahatsızlanmasının ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne kaldırılmış ve tedbir amaçlı YOĞUN BAKIMA alınmıştır! Yurtdışındaki konser turnesinden dönen ve İstanbul'daki evinde istirahate çekilen 74 yaşındaki usta isim, sabah saat 11.20 sularında aniden fenalaştı. Tansiyon düşüklüğü şikayetiyle ambulansla acil servise götürülen Tatlıses, yapılan ilk müdahalelerin ardından hızlıca gözetim altına alındı.

Hastaneye kaldırılma haberinin magazin kulislerine düşmesinin ardından gözler doğrudan doktorlara çevrildi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, İmparator'un sağlık durumuyla ilgili yüreklere bir nebze su serpen o resmi açıklamayı yaptı.

Dr. Çakmakçı, sanatçının durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır."

İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU ŞU AN NASIL?

Başhekimin yaptığı açıklamaya göre, sevenlerinin en çok merak ettiği detaylar şu şekilde netlik kazandı:

Bilinci Açık Mı?: Evet, İbrahim Tatlıses'in bilinci şu an tamamen açık.

Hayati Tehlikesi Var Mı?: Hayır. Kalp fonksiyonları ve akciğer dokusu tamamen normal değerlerde seyrediyor ve genel durumu "iyi" olarak raporlandı.

Hastalığı Ne?: Tetkikler sonucunda sanatçının vücudunda ciddi bir bakteriyel enfeksiyon (ağır bir virüs) tespit edildiği ve bu nedenle tıbbi tedavisine ivedilikle başlandığı açıklandı.

İbrahim Tatlıses'in tedavisi uzman doktorların gözetiminde yoğun bakım servisinde sürerken, enfeksiyon değerlerinin normale dönmesinin ardından normal odaya alınması bekleniyor.