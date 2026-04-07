07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

TFF'den yabancı kuralı için yeni karar!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için dikkat çeken bir karar almaya hazırlandığı iddia edildi. Kulüplerin taleplerini dinleyen TFF'nin yeni sezon için daha önceden alınan bir kararla ilgili değişikliğe gideceği belirtiliyor.

calendar 07 Nisan 2026 09:05 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 09:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
TFF'den yabancı kuralı için yeni karar!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon için 10+4 olarak uygulayacağını açıkladığı yabancı kuralının, bu sezon olduğu şekliyle 12+2 olarak devam edeceği öne sürüldü.

Süper Lig kulüpleri, A takım listesine bu sezon 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere 14 yabancı yazabiliyordu. Gelecek sezon ise bu kural, 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 doğumlu olması şeklinde uygulanacaktı.

Sabah'ta yer alan habere göre kulüplerin taleplerini dinleyen TFF, yabancı kuralı için alınan kararda değişikliğe gidecek. Gelecek sezon 14 yabancının 2'sinin 01.01.2004 sonrasında doğmuş olması şartının aranacağı belirtildi

TFF'nin yabancı kuralındaki bu değişiklik için son kararı aldığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
