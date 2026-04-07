07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Hull City'nin kritik Coventry maçı golsüz bitti

İngiltere Championship'in 41. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City sahasında Coventry ile 0-0 berabere kaldı.

06 Nisan 2026 23:52 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 09:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Championship'in 41. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Coventry karşı karşıya geldi. MKM Stadyumunda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Ligimizde Kayserispor'da da kısa dönem çalışan Hull Cİty Teknik Direktrü Sergej Jakirovic, mücadelenin ikinci yarısında sarı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 68'e, lider Coventry ise 84'e yükseltti.

GELECEK MAÇLARI

Hull City gelecek hafta deplasmanda Sheffield United ile 3 puan mücadelesi verecek.

Coventry ise bir başka Sheffield takımı olan Sheffield Wednesday'ı ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.