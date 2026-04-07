07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Galatasaray'da büyük seferberlik!

Gabriel Sara'nın 11 başlamasa bile Göztepe maçının kadrosunda yer alması için büyük çaba harcanıyor. Osimhen'in de kupadaki Gençlerbirliği maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi

calendar 07 Nisan 2026 09:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı yenilgi sonrası sakatlığı bulunan oyuncuları erken döndürmek için düğmeye basıldı.

Sağlık ekibinin, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'e uygulanan tedavileri yoğunlaştırdığı ve iki ismi de bir an önce takıma geri kazandırmak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Brezilyalı 10 numara Sara'nın çarşamba günü Göztepe ile oynanacak maçta ilk 11'de başlamasa bile maç kadrosunda yer alması hedefleniyor.

OSIMHEN İÇİN HEDEF KUPA MAÇI

Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olan ve salon çalışmalarını sürdüren Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in de Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanacak çeyrek final maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildiği de gelen bilgiler arasında...

SARA VE OSIMHEN'SİZ OLMADI

İki yıldızın forma giydiği Trabzonspor maçında Galatasaray'ın hücum aksiyonlarının beklentilerin altında kalması dikkat çekmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
