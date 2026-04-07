Galatasaray'da büyük seferberlik!

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı yenilgi sonrası sakatlığı bulunan oyuncuları erken döndürmek için düğmeye basıldı.
Sağlık ekibinin, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'e uygulanan tedavileri yoğunlaştırdığı ve iki ismi de bir an önce takıma geri kazandırmak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.
Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Brezilyalı 10 numara Sara'nın çarşamba günü Göztepe ile oynanacak maçta ilk 11'de başlamasa bile maç kadrosunda yer alması hedefleniyor.
OSIMHEN İÇİN HEDEF KUPA MAÇI
Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olan ve salon çalışmalarını sürdüren Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in de Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanacak çeyrek final maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildiği de gelen bilgiler arasında...
SARA VE OSIMHEN'SİZ OLMADI
İki yıldızın forma giydiği Trabzonspor maçında Galatasaray'ın hücum aksiyonlarının beklentilerin altında kalması dikkat çekmişti.
