Sezon biter, Asprilla gider

Ara transfer döneminde Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla'yı kiralayan Galatasaray, bu oyuncuların sözleşmesine zorunlu olmayan satın alma opsiyonları koydurdu.
Lang ve Boey için sezon sonunu bekleme kararı alan sarı-kırmızılılar, Asprilla'dan ise ümidi kesti.
Şu ana kadar 8 maçta 272 dakika süre alan Kolombiyalı sağ kanat, henüz skor katkısı yapamadı. Yaser Asprilla'nın 20 milyon Euro'yu geçen satın alma maddesi kullanılmayacak ve oyuncu sezon sonunda Girona'ya geri dönecek.
Trabzon maçında 3 ikili mücadelenin birini kazanabilen 22 yaşındaki oyuncu, 1 isabetsiz şut çekerken iki ortada bir kez hedefi tutturdu.
