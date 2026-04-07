Kolej basketbolunun en güçlü efsanesi bugün yıkıldı - Michigan Kazandı

Amerikan kolej basketbolunun en büyük gecesi Pazartesi yaşandı. Michigan Wolverines, yılın en önemli maçında Connecticut Huskies'i 69-63 yenerek 37 yıldır beklediği şampiyonluğa kavuştu. Kolej basketbolunda her yıl Mart-Nisan aylarında 68 takımın katıldığı ve "March Madness" olarak bilinen büyük elemeli turnuvanın finalinde iki güçlü ekip karşı karşıya gelmişti: Michigan son dört yılda turnuvayı kazanan UConn'ı durdurarak kupayı aldı, onlarca yıllık susuzluğunu giderdi.



Indianapolis'teki Lucas Oil Stadium, Pazartesi gecesi 70 bini aşkın seyirciyle dolup taştı ve Michigan Wolverines'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdiğine tanıklık etti. Sonuç: 69-63. Karşıdaki rakip, son dört yılda iki kez şampiyon olan ve finalin asla kaybetmediği takım UConn'dı.



Michigan'ın bu geceki kahramanı, pasör Elliot Cadeau'ydu. İlk yarıyı soğuk geçiren Wolverines, ikinci yarının 12:56'sında Cadeau'nun attığı uzak mesafe üçlüğüyle dengeleri değiştirdi. Bu, Michigan'ın gecenin 12. üçlük denemesindeki ilk isabetiydi — ama zamanlaması her şeyi değiştirdi. O andan sonra Michigan 11 sayılık en büyük farkına ulaştı ve UConn bir daha tehdit edemedi. Cadeau 19 sayıyla geceyi tamamladı ve Final Four'un en değerli oyuncusu seçildi.



Michigan'ın yıldızı Yaxel Lendeborg ise sakatla sahaya çıktı. Yarı final maçında diz ve ayak bileğine zarar gören Lendeborg, "Bu finali kaçırmam mümkün değildi" dedi ve sahada 13 sayı üretti. Annesi kanserle mücadele ederken şampiyonluğu onun için istediğini söyleyen Lendeborg'un sahne arkası hikâyesi, gecenin en duygusal anıydı.



Michigan'ın bu zaferdeki en büyük silahı ise serbest atışlar oldu. Wolverines gece boyunca 28 denemede 25'ini potaya gönderdi. UConn son dakikalarda Karaban ile Ball'un üçlükleriyle 4'e kadar yaklaştı, ama Michigan serbest atışta hiç sarsılmadı. Trey McKenney'nin son iki serbest atışı Huskies'in finaldeki dönüş umudunu kapattı.



UConn cephesinde Alex Karaban 17 sayıyla finale damgasını vurdu. Dört yıllık kariyerini iki şampiyonlukla taçlandıran Karaban için bu son kolej maçıydı. Antrenör Dan Hurley ise şampiyonluk sonrası rakibini büyüklükle selamlayarak "Michigan bu kupayı hak etti" dedi.



Bu şampiyonluk yalnızca Michigan için değil, tüm Big Ten konferansı için tarihi bir kırılma noktasıydı. Aynı spor sezonunda konferans artık futbolda Indiana, kadın basketbolunda UCLA ve şimdi erkek basketbolunda Michigan ile üç büyük şampiyonluğa birden ulaştı. Big Ten'in erkek basketbolunda şampiyonluk bekleyişi de 2000'de Michigan State ile son bulan bir hasretti — şimdi bu da kapandı.



Michigan Wolverines — Şampiyonluk Özeti



Final Skoru: Michigan 69 — UConn 63

Tarih: 6 Nisan 2026 (Türkiye saatiyle 7 Nisan)

Yer: Lucas Oil Stadium, Indianapolis



Michigan Sezon Rekoru: 37-3

UConn Sezon Rekoru: 34-6



Bireysel Performanslar:



• Elliot Cadeau (MİCH): 19 sayı · Final Four MVP

• Yaxel Lendeborg (MİCH): 13 sayı (diz + ayak bileği sakatlığıyla)

• Morez Johnson Jr. (MİCH): 12 sayı + 10 ribaund + 2 blok

• Alex Karaban (UCONN): 17 sayı (son kolej maçı)



Önemli Rakamlar:



• Michigan serbest atış: 25/28 (%89)

• UConn saha isabeti: %30.8 (soğuk gece)

• Michigan son şampiyonluğu: 1989

• Big Ten son şampiyonluğu: 2000 (Michigan State)

• UConn final rekoru: 6-0 idi → artık 6-1



Antrenörler:



• Michigan: Dusty May (2023'te Florida Atlantic ile Final Four)

• UConn: Dan Hurley (2× Şampiyon, .800 galibiyet oranı)