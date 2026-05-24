Ajax, Konferans Ligi biletini cebine koydu!

Hollanda Eredivisie Konferans Ligi play-off finalinde Ajax ile Utrecht karşı karşıya geldi.
Kras Stadyumu'nda oynanan mücadelede normal süre golsüz eşitlikle sona erdi.
Uzatma bölümünde ilk gol 96. dakikada geldi ve Ajax, Davy Klaassen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak Utrecht, 106. dakikada Gjivai Zechiel'in golüyle skoru eşitledi ve mücadele penaltı atışlarına taşındı.
Penaltı serisinde rakibine 4-3 üstünlük kuran Ajax, sahadan galibiyetle ayrıldı ve gelecek sezon Konferans Ligi ön eleme turunda mücadele etme hakkı kazandı.
