Beşiktaş'ta sürpriz; 'Serdal Adalı, Jorge Jesus'a gitmiş!'

Beşiktaş'ın teknik direktörü gündeminde bir isim yer alırken, Sporx YouTube kanalında siyah-beyazlı takımla ilgili sıcak gelişmeler aktarıldı.



JORGE JESUS - BEŞİKTAŞ GELİŞMESİ!



Siyah-beyazlı takımdaki sıcak gelişmeleri aktaran Ergin Aslan "Önder Özen teknik direktör listesini daralttı! Model olarak Beşiktaş'ın teknik direktör profilini belirliyor. Serdal Adalı'yı tebrik ediyorum, Jorge Jesus'a gitmiş! Olur veya olmaz ama büyük düşünmüş! Olmayabilir, Jesus'un aklında Fenerbahçe var gibi. Önder Özen, Jorge Jesus'a 'Hayır' diyecek biri değil diye düşünüyorum." dedi.



KRİTİK TARİH 10 HAZİRAN!

TRANSFER LİSTESİ....



Sözlerinde devam eden Ergin Aslan "Beşiktaş'ta teknik adam belirlendikten sonra, Önder Özen geniş transfer listesini teknik direktör ile değerlendirmek istiyor. Beşiktaş'ın teknik direktörü 10 Haziran'a kadar belli olur!" ifadelerini kullandı.







