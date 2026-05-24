Dusan Alimpijevic'ten EuroLeague ve Anadolu Efes açıklaması

Beşiktaş GAİN ve Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Mozzart Sport'a geniş çaplı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı, Beşiktaş'ın EuroCup serüveni, EuroLeague ihtimali ve taraftar atmosferine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.





"KULÜBÜN OLASI TÜM REKORLARINI KIRDIK"



Alimpijevic, EuroCup finalinin ardından oluşan tabloyu değerlendirirken elde edilen başarının küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.



"Biliyor musunuz, herhangi bir Avrupa organizasyonunun finalini oynamak hiçbir şekilde başarısızlık sayılamaz. Üç yıl önce Beşiktaş'a geldiğimizden beri beş final oynadık! Son 50 yılda sadece tek bir kupalı yılı, 2012/2013 yılı olan bir kulüpten bahsediyoruz. 1975'ten bugüne Beşiktaş'ın devamlılığı yoktu. Bu sezon kelimenin tam anlamıyla kulübün olası tüm rekorlarını kırdık: Cumhurbaşkanlığı Kupası finali, Türkiye Kupası finali, Eurocup finali oynadık… Bunlar kulüp ve taraftarlar için tarihi şeyler."



"YAZIK OLDU"



Başarılı çalıştırıcı, buna rağmen kulüp içinde EuroCup şampiyonluğunun kaçırılması nedeniyle üzüntü olduğunu da belirtti.



"Tabii ki kulüp içindeki bizler arasında bir hayal kırıklığı var. Bu fantastik sezonu bir kupayla taçlandırabilirdik. Yerel ligde ikinci sıradayız, Fenerbahçe'ye kıyasla sadece iki puan farkla birinciliği kaçırdık. Bu kadar güçlü bir ligde, playofflar öncesi harika bir sonuç. Ama Eurocup için büyük bir üzüntü kalıyor. Turnuvanın başında favoriler Hapoel Jerusalem, Bursaspor, Türk Telekom, Gran Canaria idi, Budućnost da vardı… Ama Bourg ile finale çıktığımızda favori rolünü biz üstlendik. Bunu taçlandıramamamız yazık oldu."



EUROLEAGUE İÇİN UMUT VEREN SÖZLER



Alimpijevic, Beşiktaş'ın EuroLeague ihtimaliyle ilgili de taraftarı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.



"EuroLeague'deki durumun nasıl sonuçlanacağını, her şeyin hangi yöne gideceğini görmek için tam anlamıyla bekliyoruz. Bourg'un katılım göstermemesi veya Monaco'nun katılıma devam etmek için finansal bir çıkış yolu bulamaması durumunda Beşiktaş'ın bir sonraki Euroleague takımı olabileceğine dair ciddi belirtiler var. Tabii ki Euroleague'in 19 kulübe düşebileceğine dair söylentiler de dolaşıyor ki bence bu en düşük ihtimalli senaryo. Önümüzdeki birkaç gün içinde çözülmesi gereken sonucu bekliyoruz."



"SON DERECE REKABETÇİ OLACAĞIMIZI GARANTİ EDİYORUM"



Beşiktaş'ın organizasyon yapısına da değinen Sırp çalıştırıcı, kulübün hazır olduğunu vurguladı.



"İstikrarlı olan o finansal yönünün dışında, benim için ciddi bir kulübün en büyük gücü altyapı ve taraftar kitlesidir. Bu iki şeye sahip olduğunuzda, diğer her şeyin telafisi kolaydır."



"Eurocup seviyesi için Beşiktaş şu anda organizasyon açısından ortalamanın çok üzerinde. Beni en çok sevindiren şey, kulüpte daha önce var olmayan güzel bir basketbol kültürünün gelişmiş olması. Artık her maçımız kapalı gişe, sık sık salonun tam kapasitesinin üzerinde bilet talebi oluyor. Bu, istikrarın garantisidir. Gelecek yılın bütçesi Eurocup'ı kazanma ihtimaline karşı zaten hazırdı, bu yüzden eğer Euroleague'e girersek, son derece rekabetçi olacağımızı garanti ediyorum."



TARAFTARLARA ÖZEL PARANTEZ



Başarılı başantrenör, Beşiktaş taraftarıyla arasında oluşan bağa da ayrı bir parantez açtı.



"Beşiktaş özel bir kulüp. 20 milyondan fazla taraftardan oluşan büyük bir hayran kitlesine sahip, ancak zihniyetleri özel – kulübe ve yaptığı işlere inanılmaz saygı duyuyorlar."



"Taraftarlar mücadeleyi takdir ediyor. Tüm kurallara göre o seviyeye ait olmayan bir bütçeyle finale ulaştığımızı görüyorlar."



Alimpijevic ayrıca dikkat çeken bir karşılaştırma yaparak şu ifadeleri kullandı:



"Size sadece bir gerçek söyleyeceğim: Beşiktaş, son iki yılda, art arda EuroLeague şampiyonu olan ve muazzam yatırımlar yapan güçlü bir Anadolu Efes'in Türkiye'de hiçbir finalde oynamamasının başlıca sorumlusudur!"



"Tüm tavanları ve yatırım sınırlarını aşan kulüplerle rekabet ettiğinizde ve hatta daha iyi sıralarda yer aldığınızda, taraftarlar bunu nasıl takdir edeceklerini biliyor. Ben ve o insanlar arasında, maçtan maça daha da güçlenen, özel, inanılmaz derecede güçlü bir duygu geliştiği için gerçekten şanslıyım."



