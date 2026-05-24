Galatasaray'dan Icardi'ye cevap! Karar bekleniyor!

Galatasaray'da sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin geleceği hakkında Sporx YouTube kanalında sıcak gelişmeler aktarıldı.
MAURO ICARDI'YE VERİLEN CEVAP!
Mauro Icardi ile ilgili gelişmeleri aktaran Evren Göz, "Mauro Icardi'ye 5 milyon euro teklif edildi! Oynama garantisi yani daha fazla süre bulmak istiyor. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un tavrı net! Böyle bir garanti verilemeyeceğini aktardılar; 'Bunu kimseye vermedik' dediler!" ifadelerini kullandı.
"YEDEK ICARDI MUTSUZ!"
Ayrıca Evren Göz "Icardi yedekliği kabul ederse, devam eder. Mutsuzluk da saçabiliyor! Oynamayınca mutsuz! Antrenmanlarda mutsuz, paylaşımlarda eksilme var. Enerjisi düşük! Mutsuz oyuncu ile oyuncu grubu devam edemez! Top artık Icardi'de! Son kararını verecek" dedi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 4 sezonda üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.
MAURO ICARDI'YE VERİLEN CEVAP!
Mauro Icardi ile ilgili gelişmeleri aktaran Evren Göz, "Mauro Icardi'ye 5 milyon euro teklif edildi! Oynama garantisi yani daha fazla süre bulmak istiyor. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un tavrı net! Böyle bir garanti verilemeyeceğini aktardılar; 'Bunu kimseye vermedik' dediler!" ifadelerini kullandı.
"YEDEK ICARDI MUTSUZ!"
Ayrıca Evren Göz "Icardi yedekliği kabul ederse, devam eder. Mutsuzluk da saçabiliyor! Oynamayınca mutsuz! Antrenmanlarda mutsuz, paylaşımlarda eksilme var. Enerjisi düşük! Mutsuz oyuncu ile oyuncu grubu devam edemez! Top artık Icardi'de! Son kararını verecek" dedi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 4 sezonda üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.