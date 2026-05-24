24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
1-145'
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
1-1116'
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
16:00
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray'dan Icardi'ye cevap! Karar bekleniyor!

Evren Göz, Sporx YouTube kanalında Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili yaşananan son gelişmeleri anlattı.

calendar 24 Mayıs 2026 15:12 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 15:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin geleceği hakkında Sporx YouTube kanalında sıcak gelişmeler aktarıldı.

MAURO ICARDI'YE VERİLEN CEVAP!

Mauro Icardi ile ilgili gelişmeleri aktaran Evren Göz, "Mauro Icardi'ye 5 milyon euro teklif edildi! Oynama garantisi yani daha fazla süre bulmak istiyor. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un tavrı net! Böyle bir garanti verilemeyeceğini aktardılar; 'Bunu kimseye vermedik' dediler!" ifadelerini kullandı.

"YEDEK ICARDI MUTSUZ!"

Ayrıca Evren Göz "Icardi yedekliği kabul ederse, devam eder. Mutsuzluk da saçabiliyor! Oynamayınca mutsuz! Antrenmanlarda mutsuz, paylaşımlarda eksilme var. Enerjisi düşük! Mutsuz oyuncu ile oyuncu grubu devam edemez! Top artık Icardi'de! Son kararını verecek" dedi.


GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 4 sezonda üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
