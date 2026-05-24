24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-088'
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Kocaelispor'da Recep Durul yeniden başkan seçildi

Kocaelispor Kulübü Seçimli Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Recep Durul yeniden seçildi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda divan başkanlığına Muammer Çelik, üyeliklere de Nebi Gönenç, Erçin Bayırlı, Faruk Kurnaz ve Mesut Yılancı getirildi.

Yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesine ilişkin oylama öncesi, salona delegeler dışında kişilerin de alındığının belirtilmesi üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi.

Aranın ardından delegeler, üyelik durumları kontrol edilerek salona alındı. Genel kurulda yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Tek listeyle gidilen kongrede Recep Durul, yeniden başkanlığa seçildi.

Recep Durul başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Ahmet Arık, Burak Gülener, Engin Arat, Erkan Bilgiç, Gürhan Darcan, Haşmet Uçar, İsmail Yaman, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Mert Kavşut, Mustafa Tanrıkulu, Niyazi Şahin Gündoğdu, Ömür Öztürk, Rafet Kırgız, Sefa Ertuğ, Serkan Akpolat, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Zeynel Abidin Akyol. 

"KOCAELİSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN AVRUPA'DIR"

Recep Durul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, genel kurula katılan taraftarlara ve kongre üyelerine teşekkür ederek, seçimin Kocaelispor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Bundan sonraki süreçte de Kocaelispor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirten Durul, "Kocaelispor'un başarısı için tüm şehir olarak, taraftarlar olarak hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun. Kocaelispor'un hedefi her zaman Avrupa'dır, kümede kalmak değildir. Bunun altını çizerek yineliyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
