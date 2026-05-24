Kocaelispor Kulübü Seçimli Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Recep Durul yeniden seçildi.
Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda divan başkanlığına Muammer Çelik, üyeliklere de Nebi Gönenç, Erçin Bayırlı, Faruk Kurnaz ve Mesut Yılancı getirildi.
Yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesine ilişkin oylama öncesi, salona delegeler dışında kişilerin de alındığının belirtilmesi üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi.
Aranın ardından delegeler, üyelik durumları kontrol edilerek salona alındı. Genel kurulda yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
Tek listeyle gidilen kongrede Recep Durul, yeniden başkanlığa seçildi.
Recep Durul başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
Ahmet Arık, Burak Gülener, Engin Arat, Erkan Bilgiç, Gürhan Darcan, Haşmet Uçar, İsmail Yaman, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Mert Kavşut, Mustafa Tanrıkulu, Niyazi Şahin Gündoğdu, Ömür Öztürk, Rafet Kırgız, Sefa Ertuğ, Serkan Akpolat, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Zeynel Abidin Akyol.
"KOCAELİSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN AVRUPA'DIR"
Recep Durul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, genel kurula katılan taraftarlara ve kongre üyelerine teşekkür ederek, seçimin Kocaelispor camiasına hayırlı olmasını diledi.
Bundan sonraki süreçte de Kocaelispor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirten Durul, "Kocaelispor'un başarısı için tüm şehir olarak, taraftarlar olarak hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun. Kocaelispor'un hedefi her zaman Avrupa'dır, kümede kalmak değildir. Bunun altını çizerek yineliyorum." ifadelerini kullandı.
Kocaelispor'da Recep Durul yeniden başkan seçildi
Kocaelispor Kulübünde başkanlığa Recep Durul yeniden seçildi.
Kocaelispor Kulübü Seçimli Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Recep Durul yeniden seçildi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Noa Lang'dan Galatasaray kararı!
-
9
Hakan Safi'den 'Rafael Leao' iddalarına yalanlama!
-
8
Fenerbahçe'ye Salah'tan tarihi cevap!
-
7
Hull City'ye dev gelir!
-
6
Fenerbahçe'de transfer harekatı! İşte Aziz Yıldırım'In 5 hedefi
-
5
Galatasaray'da Camavinga gerçekleri!
-
4
Victor Nelsson'dan Süper Lig'e ret!
-
3
Acun Ilıcalı'dan Türkiye'den transfer sorusuna cevap!
-
2
İsmail Yüksek'e Premier Lig kancası!
-
1
Bernardo Silva, Galatasaray'dan dünyaları istedi!
- 17:50 Kocaelispor'un transfer ve kadro maliyeti açıklandı
- 17:45 Bursaspor'da bir transfer daha bitiyor
- 17:36 Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 571 futbolcu ter döktü
- 17:33 Wout Weghorst: "Ajax'ta son maçımdı"
- 17:31 Genç boksör Azat Kaya'nın hedefi Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek
- 17:27 Bileği bükülmeyen milli sporcudan peş peşe 4 birincilik, 1 Avrupa şampiyonluğu
- 17:24 Tunceli'nin doğa harikası Munzur Vadisi kick boksçulara antrenman sahası oldu
- 17:21 Avrupa şampiyonu milli karateci Enes Özdemir, altın madalyanın gurunu yaşıyor
- 17:19 Kenan Karaman: "Hayalim Schalke'de tamamlamak"
- 17:15 Kerem Aktürkoğlu'nun durumu belli oldu!
- 17:13 Galatasaray'ın en istikrarlı ismi Abdülkerim Bardakcı
- 17:11 Ajax, Konferans Ligi biletini cebine koydu!
- 17:05 Süper Lig'de Türk futbolcuların performansı
- 16:55 Göztepe'de Bokele'ye Alman ve Fransız kancası
- 16:50 Fenerbahçe aşkı evine yansıdı!
- 16:40 Trabzonspor'da Onuachu, Sörloth'u geride bıraktı
- 16:30 Kocaelispor'da Recep Durul yeniden başkan seçildi
- 16:24 Fenerbahçe'ye Salah'tan tarihi cevap!
- 16:13 Dusan Alimpijevic'ten EuroLeague ve Anadolu Efes açıklaması
- 16:01 Trabzonspor, Fatih Tekke ile kötü günlerden kupaya yürüdü
- 15:57 Galatasaray'da sürpriz takas ihtimali: Sara & Tielemans
- 15:39 Aziz Yıldırım: "Bu son gelişim, bir daha gelmem!"
- 15:21 Galatasaray'da Camavinga gerçekleri!
- 15:12 Galatasaray'dan Icardi'ye cevap! Karar bekleniyor!
- 14:54 Beşiktaş'ta sürpriz; "Serdal Adalı, Jorge Jesus'a gitmiş!"
- 14:41 Hakan Safi'den 'Rafael Leao' iddalarına yalanlama!
- 13:46 Newcastle'a transfer çağrısı: Victor Osimhen
- 13:33 Beşiktaş'tan Kurban Kurbanov iddilarına net yanıt
- 13:17 Beşiktaş'ta sözleşme feshi kapıda: Jean Onana
- 13:06 Beşiktaş'ta Felix Uduokhai için karar!
- 12:48 Fenerbahçe'de transfer harekatı! İşte Aziz Yıldırım'In 5 hedefi
- 12:37 Arsenal'ın yıldızı Galatasaray'a önerildi!
- 12:30 Beşiktaş'tan gidenler kupa kaldırdı!
- 12:15 Noa Lang'dan Galatasaray kararı!
- 11:46 Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelmek için can atıyor
- 11:16 Beşiktaş'tan David Alaba hamlesi!
- 11:10 Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı!
- 11:03 Beşiktaş'ın transferde El Karouani ısrarı!
- 10:59 Victor Nelsson'dan Süper Lig'e ret!
- 10:58 Beşiktaş'a veda etmişti! El Bilal Toure transfer kararını verdi
- 10:53 İsmail Yüksek'e Premier Lig kancası!
- 10:45 Noa Lang: "Dünya Kupası'nı düşünerek Galatasaray'ı tercih ettim"
- 10:28 Beşiktaş'ta '1' numaraya 10+4 ayarı!
- 10:26 David Akintola: "Bize kimse inanmamıştı!"
- 10:17 NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks, seride 3-0 öne geçti
- 10:06 Beşiktaş'a "kupa canavarı" hoca!
- 10:00 Galatasaray'dan Van Dijk hamlesi! Sneijder devreye girdi
- 09:36 Bernardo Silva, Galatasaray'dan dünyaları istedi!
- 00:40 EuroLeague'de final zamanı: Olympiakos - Real Madrid
- 00:26 Süper Lig'e son bilet: Esenler Erokspor - Çorum FK
- 00:14 Real Madrid'de başkanlığa yeni aday
- 00:14 Kanada'da pole pozisyon Russell'ın
- 00:10 Filenin Sultanları, İtalya'ya kaybetti
- 00:04 Geçen sezon Devler Ligi'ndeydiler; düştüler!
- 00:02 Şampiyon Barcelona'ya Lewandowski yetmedi
- 23:59 Muriqi, Mallorca'ya yetmedi; küme düştüler
- 23:56 Real Madrid, sezona galibiyetle nokta koydu!
- 23:36 Pedro'dan Lazio'ya golle veda!
- 22:58 Bayern Münih, kupaya Harry Kane ile uzandı
- 22:21 Bursaspor, Juergen Elitim'i açıkladı
Kenan Karaman: "Hayalim Schalke'de tamamlamak"
Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelmek için can atıyor
David Akintola: "Bize kimse inanmamıştı!"
Real Madrid'de başkanlığa yeni aday
Geçen sezon Devler Ligi'ndeydiler; düştüler!
Şampiyon Barcelona'ya Lewandowski yetmedi
Muriqi, Mallorca'ya yetmedi; küme düştüler
Real Madrid, sezona galibiyetle nokta koydu!
Pedro'dan Lazio'ya golle veda!
Bayern Münih, kupaya Harry Kane ile uzandı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30