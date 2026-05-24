Trabzonspor, Fatih Tekke ile kötü günlerden kupaya yürüdü

Trendyol Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak kupa kazanma başarısı gösterdi.
Ligde 2024-2025 sezonunun 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan bordo-mavili takım, teknik direktör Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti.
Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde 2024-2025 sezonunda çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.
Bu sezon 34 hafta sonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, sezonu şampiyon Galatasaray'ın 8, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada bitirdi.
Ligin 28. haftasında 67 puanlı lider Galatasaray'ı mağlup ederek aradaki puan farkını 4'e indiren, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aynı puanda 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra zirveden uzaklaşmasına karşın bu sezon uzun süre şampiyonluk yarışının içinde yer aldı.
- 45 lig karşılaşmasında 1,95 puan ortalaması
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 45 lig maçında 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Fatih Tekke, 1,95 puan ortalamasıyla Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.
Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı 1,8, Şenol Güneş 1,3, Nenad Bjelica 1,5, Orhan Ak 1,5 ve İhsan Derelioğlu 0,66 puan ortalaması elde etmişti.
- Son 4 sezonun en iyi dönemi
Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda elde ettiği 81 puanlık dönemin ardından en fazla puan aldığı sezonu yaşadı.
Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyetle 57, 2023-2024'te 38 karşılaşmada 21 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyetle 67, 2024-2025'te 36 müsabakada 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle 51 puan elde etti.
Trabzonspor, bu sezon ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 69 puanla son 4 sezon içindeki en fazla puanı topladı.
- 14 aylık sürede ilk kupa başarısı
Trabzonspor, Fatih Tekke ile ikinci sezonundaki ikinci kupa finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek bu kez mutlu sona ulaştı.
Bordo-mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etti.
Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi, geçen sezon (2024-2025 sezonu) kupada Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu.
- 5 sezonluk kupa hasretini dindirdi
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 5 sezonluk Ziraat Türkiye Kupası hasretine son verdi.
En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
14 yaşındayken bordo-mavili kulübün altyapısına girerek A takıma yükselip takım kaptanlığı yapan Fatih Tekke, 19 yıl sonra teknik direktör olarak döndüğü görevindeki ikinci sezonunda ilk kupa mutluluğunu yaşadı.
Trabzonspor'da 1994-1995 sezonunda A takımda forma giymeye başlayarak milli takıma yükselen, 2004-2005 sezonunda 31 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan, futbolculuk döneminde de 3 kez Türkiye Kupası sevinci yaşayan Fatih Tekke, bu kez teknik direktör olarak bu başarıyı elde etti.
Trabzonspor, Fatih Tekke ile kötü günlerden kupaya yürüdü
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 5 sezonluk Türkiye Kupası hasretine son verirken, Süper Lig'de de 69 puanla son 4 sezonun en iyi performansını sergiledi. Bordo-mavililerde Tekke, 1,95 puan ortalamasıyla Ertuğrul Doğan döneminin en başarılı teknik direktörü oldu.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30