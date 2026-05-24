24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-085'
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Fenerbahçe aşkı evine yansıdı!

Kayseri'nin Develi ilçesinde oturan 49 yaşındaki Metin Arslan, kırsal mahallesine yaptırdığı evin duvarlarını sarı-laciverte boyattı.

24 Mayıs 2026 16:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Metin Arslan'ın memleketine yaptırdığı ev, sarı-lacivert boyasıyla dikkati çekiyor.

Kamu kurumunda işçi olarak çalışan 3 çocuk babası 49 yaşındaki Arslan, iki yıl önce kırsal Çomaklı Mahallesi'nde ev yapımına başladı.

Arslan, Fenerbahçe'nin uzun süren şampiyonluk hasretinin bitmesini umut ederek, evinin duvarını sarı-laciverte boyattı.

Fenerbahçe yazısı ile amblemi de yaptırdığı ve sosyal medyadan paylaştığı evinin görselleri ilgi gören Arslan, sarı-lacivert renklere gönül verenleri evine davet ediyor.



Metin Arslan, AA muhabirine, Fenerbahçe'nin kendisi için anlatılmaz bir tutku olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin 12 yıl süren şampiyonluk hasreti olduğunu anımsatan Arslan, "Ben 2 yıl önce bu evi yapmaya başladım. Bunu bir totem olarak düşündüm. Evimiz bu yıl bitti. İnşallah bundan sonraki yıl şampiyon oluruz." dedi.

Arslan, evini sarı-laciverte boyamasından çocuklarının çok mutlu olduğunu ve inşaat sürecinde eşinin de kendisine destek verdiğini ifade etti.



- "Beni herkes 'Fenerbahçeli Metin' olarak bilir"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara olumlu yorumların geldiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Tanıyan herkes nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu bilir. Beni herkes 'Fenerbahçeli Metin' olarak bilir. Benim için şampiyon olup olmamak çok önemli değil. Biz bu renklere, armaya gönül verdik. Fenerbahçe'yi sevmek her şeyden önemli. Sosyal medyada taraflı tarafsız herkesten çok güzel tepkiler aldım, çok sayıda beğeni aldım. Birçok kişi gelmek istiyor. Almanya'da yaşayan birisi aradı, buraya geleceğini söyledi. Bu da beni çok mutlu etti. Çevre köylerden gelenler oluyor. Kayseri'den gelenler var. Yoldan geçerken görenler merak edip geliyor. Çok mutlu oluyorum."

- "Dış cephe boyasını iki Galatasaraylı usta yaptı"

Arslan, "Dış cephe boyasını iki Galatasaraylı usta yaptı. Dış cephesinin sarı-laciverte boyanacağını öğrenince işi yapmak istemediler. 'En azından sarı kısımlarını biz boyayalım, lacivert kısmına da başka usta getir.' dediler ama sonunda ikna ettik ve tamamını onlar boyadı. Ellerine sağlık, beni kırmadılar, özenle de yaptılar." diye konuştu.

İki yıl öncesine kadar her yıl kombine bilet aldığını ifade eden Arslan, yeni seçilecek başkandan kombine hediye etmesini istedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
