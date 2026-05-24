24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-088'
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Göztepe'de Bokele'ye Alman ve Fransız kancası

Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele'ye Almanya'dan Augsburg ve Fransa'dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği ve kulübün iyi bir teklif gelirse satışa açık olduğu belirtiliyor.

24 Mayıs 2026 16:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Bokele'ye Alman ve Fransız kancası
Süper Lig'de bu sezon Avrupa hedefine ulaşamayan, gelecek senenin ise kadro planlamasına başlayan Göztepe'de Kamerunlu stoper Malcom Bokele'ye talipler çıktı.

Son 2 sezonda savunmada gösterdiği istikrarla dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma da yükselen 26 yaşındaki futbolcuya Almanya ve Fransa'dan teklifler geldi. Alman temsilcisi Augsburg'un Bokele'yi uzun süredir izlediği ve Göztepe'ye resmi teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Fransa'dan ise Le Havre, Angers ile Emersonn'un takımı Toulouse'un Bokele transferinde harekete geçtiği vurgulandı. Yönetimin ise gelen teklifleri değerlendireceği, iyi bir bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında oyuncuyu satmaya sıcak baktığı bildirildi.

Kariyerine Fransa'da başlayan Bokele, burada Bourg, Villefranche ve Bordeaux takımlarında forma giydi. Göztepe'ye 2024-2025 sezonun başında Bordeaux'dan gelen Malcom Bokele, ilk senesinde sarı-kırmızılılarda 31 Süper Lig maçına çıktı. Toplam 2495 dakika süre alan Kamerunlu 1 kez ağları sarstı. Bokele geride bıraktığımız sezonda da 30 maç oynadı. Bokele 2652 dakika sahada kalıp 3 gol kaydetti. Transferde hareketli bir yaz dönemi geçirecek Göz-Göz'de Bokele'nin yanı sıra Brezilyalı golcü Juan, orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis, Tanzanyalı Miroshi, Polonyalı kaleci Lis ile sağ kanat Arda Okan birçok Avrupa ve Süper Lig kulübünün radarına girdi. 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
