24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-2
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-0
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
2-087'
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
5-1
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
5-085'
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-3
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
3-0
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-0
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-1
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-1
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-2
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-1
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
2-0
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
1-2
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Bruno Fernandes tarihe geçti; MANU kazanarak bitirdi

Manchester United, Brighton deplasmanında 3-0 kazandı ve ligi 3 puanla bitirdi.

calendar 24 Mayıs 2026 19:41 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 19:57
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Brighton Hove & Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Patrick Dorgu, 44. dakikada Bryan Mbeumo ve 48. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

BRUNO FERNANDES TARİHE GEÇTİ

Bruno Fernandes, 21 asist ile Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu olarak tarihe geçti.

FEDİ 90 DAKİKA, ALTAY YEDEK

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Manchester Unitedlı Altay Bayındır ise mücadelede yedek bekledi.

MANU 3. BİTİRDİ

Bu sonucun ardından Manchester United, ligi 71 puanla 3. sırada bitirdi.

BRIGHTON 6. BAŞLADI, 8. BİTİRDİ

53 puanlı Brighton ise 6. sırada ve UEFA Avrupa Ligi biletiyle başladığı son haftayı 8'inci ve Konferans Ligi biletiyle tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
