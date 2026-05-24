Bruno Fernandes tarihe geçti; MANU kazanarak bitirdi

👑 "Rekor geldi Bruno Fernandes'ten... Herkes, ona koşuyor."



🎯 Bruno Fernandes, Premier League tarihinde bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu oldu. pic.twitter.com/2LJksLoBzu



— Sporx (@sporx) May 24, 2026

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Brighton Hove & Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 3-0'lık skorla kazandı.Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Patrick Dorgu, 44. dakikada Bryan Mbeumo ve 48. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.Bruno Fernandes, 21 asist ile Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu olarak tarihe geçti.Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Manchester Unitedlı Altay Bayındır ise mücadelede yedek bekledi.Bu sonucun ardından Manchester United, ligi 71 puanla 3. sırada bitirdi.53 puanlı Brighton ise 6. sırada ve UEFA Avrupa Ligi biletiyle başladığı son haftayı 8'inci ve Konferans Ligi biletiyle tamamladı.