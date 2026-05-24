24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-088'
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray'ın en istikrarlı ismi Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı, 2 bin 455 dakika görev yaparak sarı-kırmızılı takımda Süper Lig'de oynayan 33 futbolcu arasında en fazla süre alan isim oldu.

24 Mayıs 2026 17:13
Haber: AA
 Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Abdülkerim Bardakcı oldu.

Süper Lig'de sezonu 24 galibiyet, beşer beraberlik ve mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılılar, 77 puan topladı. Galatasaray, böylece en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 4, toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaşan kadroda 33 farklı futbolcu Süper Lig'de forma giydi. Bu oyuncular arasında en fazla süreyi 2 bin 455 dakikayla milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı aldı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere toplamda 30 lig maçında oynadı.

Abdülkerim Bardakcı'yı bu alanda 2 bin 425 dakikayla Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez takip etti. Macar oyuncu Roland Sallai ise 2 bin 354 dakikayla en fazla süre alan üçüncü isim oldu.

- İlk 10'da 4 Türk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa taşıdığı takımında birçok Türk futbolcuya da uzun süreler verdi.

Buruk'un ligde en fazla süre tanıdığı ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı.

Abdülkerim Bardakcı'nın 2 bin 455 dakikayla ilk sırada bulunduğu listede Barış Alper Yılmaz, 2 bin 318 dakikayla dördüncü, Uğurcan Çakır 2 bin 250 dakikayla altıncı ve Yunus Akgün de 1824 dakikayla dokuzuncu sırada yer aldı.

- Yaş ortalaması 26

Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 26,1 oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi İlkay Gündoğan (35) oldu. Tecrübeli oyuncuyu bu alanda Günay Güvenç (34) ve Arjantinli Mauro Icardi (33) takip etti.

En genç oyuncular ise 17 yaşındaki Ada Yüzgeç, 18 yaşındaki Can Armando Güner ve 19 yaşındaki Renato Nhaga oldu.

- Performans

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Yaş Uyruk Maç İlk 11 Gol Sarı kart Kırmızı kart Süre (dakika)
Abdülkerim Bardakcı 31 Türkiye 30 30 - 5 1 2455
Davinson Sanchez 29 Kolombiya 30 29 1 6 1 2425
Roland Sallai 28 Macaristan 30 26 1 3 1 2354
Barış Alper Yılmaz 25 Türkiye 30 27 8 7 - 2318
Leroy Sane 30 Almanya 28 27 7 - 1 2288
Uğurcan Çakır 30 Türkiye 25 25 - 4 - 2250
Lucas Torreira 30 Uruguay 30 28 3 5 - 2227
Gabriel Sara 26 Brezilya 27 21 5 1 - 1840
Yunus Akgün 25 Türkiye 28 23 7 1 - 1824
Victor Osimhen 27 Nijerya 22 19 15 8 - 1713
Mario Lemina 32 Gabon 27 19 2 6 - 1683
Eren Elmalı 25 Türkiye 25 16 3 3 - 1524
İlkay Gündoğan 35 Almanya- Türkiye 24 15 2 1 - 1391
Mauro Icardi 33 Arjantin 31 12 14 1 - 1313
Ismail Jakobs 26 Senegal 25 15 - 1 - 1299
Wilfried Singo 25 Fildişi Sahili 19 11 2 3 - 949
Günay Güvenç 34 Türkiye 9 9 - 2 1 738
Noa Lang 26 Hollanda 13 7 - 2 - 704
Sacha Boey 25 Fransa 11 6 1 - - 560
Kazımcan Karataş 23 Türkiye 8 4 - 3 - 439
Kaan Ayhan 31 Türkiye 19 2 1 1 - 381
Arda Ünyay 19 Türkiye 8 1 - - - 206
Yaser Asprilla 22 Kolombiya 7 1 - - - 155
Ahmed Kutucu 26 Türkiye 10 - - - - 102
Renato Nhaga 19 Gine-Bissau 3 1 1 - - 100
Batuhan Şen 27 Türkiye 2 - - - - 69
Berkan Kutlu 28 Türkiye 7 - - 1 - 59
Nicolo Zaniolo 26 İtalya 4 - - - - 50
Yusuf Demir 22 Avusturya-Türkiye 1 - - - - 28
Metehan Baltacı 23 Türkiye 2 - - - - 24
Gökdeniz Gürpüz 20 Türkiye 1 - - - - 1
Can Armando Güner 18 Arjantin-Almanya 1 - - - - 1
Ada Yüzgeç 17 Türkiye 1 - - - - 1

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
