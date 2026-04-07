Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi kaleci değişikliği

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'da, Kasımpaşa maçında yenilen talihsiz golün yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Bilal Bayazit'in kaleden kaleye yediği gol sonrası teknik heyetin radikal bir karar almaya hazırlandığı öğrenildi.Alınan bilgilere göre, teknik direktör Erling Moe'nun Fenerbahçe karşılaşması öncesinde kalede değişikliğe gitmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının, yedek kaleci Onurcan Piri'ye "Hazır ol" talimatı verdiği ve kritik mücadelede ilk 11'de görev vermeyi planladığı ifade ediliyor.Taraftar tepkilerinin odağında yer alan Bilal Bayazit'in Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kasımpaşa karşılaşmasında yediği golle takımını zor durumda bırakan genç kalecinin, bu olayın ardından büyük bir moral bozukluğu yaşadığı öğrenildi.Bilal'in, söz konusu golden sonra kimseyle konuşmadığı ve antrenmanlarda da oldukça sessiz bir görüntü çizdiği belirtiliyor. Yaşadığı psikolojik düşüşün performansını da etkilediği değerlendirilirken, teknik heyetin bu nedenle kalede değişikliğe gitme kararı aldığı ifade ediliyor.