07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi kaleci değişikliği

Kayserispor'da Bilal Bayazit'in kaleden kaleye yediği gol sonrası teknik heyet, Fenerbahçe maçı öncesi radikal bir karar almaya hazırlanıyor.

calendar 07 Nisan 2026 11:50 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 11:51
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'da, Kasımpaşa maçında yenilen talihsiz golün yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Bilal Bayazit'in kaleden kaleye yediği gol sonrası teknik heyetin radikal bir karar almaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA ONUR PİRİ!

Alınan bilgilere göre, teknik direktör Erling Moe'nun Fenerbahçe karşılaşması öncesinde kalede değişikliğe gitmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının, yedek kaleci Onurcan Piri'ye "Hazır ol" talimatı verdiği ve kritik mücadelede ilk 11'de görev vermeyi planladığı ifade ediliyor.

Taraftar tepkilerinin odağında yer alan Bilal Bayazit'in Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kasımpaşa karşılaşmasında yediği golle takımını zor durumda bırakan genç kalecinin, bu olayın ardından büyük bir moral bozukluğu yaşadığı öğrenildi.

BİLAL BEYAZİT KONUŞMUYOR...

Bilal'in, söz konusu golden sonra kimseyle konuşmadığı ve antrenmanlarda da oldukça sessiz bir görüntü çizdiği belirtiliyor. Yaşadığı psikolojik düşüşün performansını da etkilediği değerlendirilirken, teknik heyetin bu nedenle kalede değişikliğe gitme kararı aldığı ifade ediliyor.

HABER: Faruk AYDEMİR

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
