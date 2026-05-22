Jonas Valanciunas geleceği hakkında konuştu

Denver Nuggets pivotu Jonas Valanciunas, geleceğiyle ilgili kararın kulüp yönetiminin elinde olduğunu söyledi.



Litvanya Ligi playofflarını takip ederken BasketNews.lt muhabiri Mykolas Abrutis'e konuşan Valanciunas, sezonun beklentilerin çok altında tamamlandığını ifade etti.



"Sezonu kötü bir şekilde bitirdik. Hayal kırıklığı yaratan bir sezondu. İstediğimiz bu değildi ve sonunun böyle olmasını beklemiyorduk. Ama artık geçmişi değiştirmek için çok geç. Önümüzdeki sezona bakmak zorundayız."



Tecrübeli pivot bu sezon Nuggets'ta Nikola Jokic'in yedeği olarak görev yaptı. İkili arasında güçlü bir arkadaşlık oluştuğu da dikkat çekti.



Valanciunas, gelecekte de Jokic ile birlikte oynayıp oynamak isteyip istemediği sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Her zaman umut vardır. Yönetimin hangi hamleleri yapacağını göreceğiz. Her şey onların elinde. Şu anda asıl çalışma ön ofiste yapılıyor. Kararlarını göreceğiz."



NBA sezonunu geride bırakan Valanciunas, 69 maçta 8.4 sayı, 4.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



Öte yandan Nuggets, playoff ilk turunda Timberwolves'a 4-2 elenerek büyük sürpriz yaşamıştı.



