Jonas Valanciunas geleceği hakkında konuştu

Denver Nuggets pivotu Jonas Valanciunas, geleceğiyle ilgili kararın kulüp yönetiminin elinde olduğunu söyledi.

calendar 22 Mayıs 2026 14:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jonas Valanciunas geleceği hakkında konuştu
Litvanya Ligi playofflarını takip ederken BasketNews.lt muhabiri Mykolas Abrutis'e konuşan Valanciunas, sezonun beklentilerin çok altında tamamlandığını ifade etti.

"Sezonu kötü bir şekilde bitirdik. Hayal kırıklığı yaratan bir sezondu. İstediğimiz bu değildi ve sonunun böyle olmasını beklemiyorduk. Ama artık geçmişi değiştirmek için çok geç. Önümüzdeki sezona bakmak zorundayız."

Tecrübeli pivot bu sezon Nuggets'ta Nikola Jokic'in yedeği olarak görev yaptı. İkili arasında güçlü bir arkadaşlık oluştuğu da dikkat çekti.

Valanciunas, gelecekte de Jokic ile birlikte oynayıp oynamak isteyip istemediği sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Her zaman umut vardır. Yönetimin hangi hamleleri yapacağını göreceğiz. Her şey onların elinde. Şu anda asıl çalışma ön ofiste yapılıyor. Kararlarını göreceğiz."

NBA sezonunu geride bırakan Valanciunas, 69 maçta 8.4 sayı, 4.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Öte yandan Nuggets, playoff ilk turunda Timberwolves'a 4-2 elenerek büyük sürpriz yaşamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
