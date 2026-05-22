22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45

Taulant Seferi, transferin gözdesi oldu!

Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Fransa Lig 2 ekibi Grenoble, Bodrum FK forması giyen Taulant Seferi ile ilgileniyor.

22 Mayıs 2026 12:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
1'inci Lig'in Play-Off yarı finalinde Çorum Futbol Kulübü'ne elenip Süper Lig hayallerini gelecek seneye erteleyen Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün en golcü oyuncusu Taulant Seferi transferin gözdesi oldu.

Bu sezon 43 resmi maça çıkıp 16 gol ve 7 asistle oynayan ve takımının en skorer futbolcusu olan 30 yaşındaki Arnavut forvet için Süper Lig'den Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Fransa Lig 2 ekibi Grenoble'ın teklifte bulunduğu kaydedildi.

Bodrum FK ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcünün iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceği kaydedildi.

Yönetimin ise transferde aceleci davranmadığı, oyuncuya gelecek teklifleri beklediği de kaydedildi.

Yeşil-beyazlılara geçen sezon Süper Lig'de gelen deneyimli oyuncu, ilk sezonunda da 30 maç oynadı. Seferi, Süper Lig'de 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
