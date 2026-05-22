Beşiktaş'tan görüşme hazırlığı: Ange Postecoglou

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor.
Önder Özen'in futbol direktörü olarak göreve getirilmesinin ardından çalışmalara hız veren siyah-beyazlılar, Ange Postecoglou'yu listesine aldı.
Şu anda en önemli hedef haline gelen Avustralyalı teknik direktör, son olarak İngiltere'de Nottingham Forest'ı çalıştırmıştı.
Tottenham'ın başındayken UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Postecoglou, Önder Özen'in göreve getirmek istediği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
60 yaşındaki deneyimli teknik adam ile ilk görüşmeyi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gerçekleştirecek.
