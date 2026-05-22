21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Beşiktaş'tan görüşme hazırlığı: Ange Postecoglou

Ange Postecoglou, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Serdal Adalı, 60 yaşındaki teknik adamla görüşecek.

calendar 22 Mayıs 2026 08:02
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor.

Önder Özen'in futbol direktörü olarak göreve getirilmesinin ardından çalışmalara hız veren siyah-beyazlılar, Ange Postecoglou'yu listesine aldı.

Şu anda en önemli hedef haline gelen Avustralyalı teknik direktör, son olarak İngiltere'de Nottingham Forest'ı çalıştırmıştı.

Tottenham'ın başındayken UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Postecoglou, Önder Özen'in göreve getirmek istediği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

60 yaşındaki deneyimli teknik adam ile ilk görüşmeyi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gerçekleştirecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
