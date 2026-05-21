21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-010'
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
0-012'
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
0-011'
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-1101'
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Kayserispor UEFA ve FIFA'ya gidiyor

Kayserispor, Süper Lig'de adil ve eşit rekabet ortamının sağlanmadığını savunarak sezonun tesciline ve TFF'ye tepki gösterip konuyu FIFA ve UEFA'ya taşıyacağını açıkladı.

21 Mayıs 2026 21:09
Kayserispor UEFA ve FIFA'ya gidiyor
Süper Lig'de bu sezon küme düşen Kayserispor, kamuoyuna yaptığı açıklamada Türk futbolunda adalet ve eşit rekabet ortamının bulunmadığını savundu.

Kulüp, sezonun mevcut şartlarda tescil edilmesine tepki göstererek sürecin FIFA ve UEFA nezdinde de takip edileceğini duyurdu.

İşte Kayserispor'un açıklaması;

"Kulübümüz için adalet ve eşitlik, rekabet kavramını ayakta tutan iki temel sütundur. Bu iki unsurdan birinin dahi eksikliği, futbolun özünü ve sportif rekabetin meşruiyetini ortadan kaldırmaktadır.

Kulübümüz, adil ve eşit rekabet anlayışının tesis edilmediği bir ortamda sahada oynanan oyunun sportif gerçeklik taşımadığının altını bir kez daha çizmektedir.

Kamuoyunun da yakından takip ettiği süreçte üzülerek ifade etmek isteriz ki; kulübümüzün dile getirdiği ve ülkemizin dört bir yanından destek gören "adil ve eşit rekabet ortamının sağlanması" yönündeki çağrılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dikkate alınmamış; aksine, tüm teamülleri hiçe sayan bir yaklaşımla ligler acele şekilde tescil edilmiştir.

Oysa futbolun düzenleyici ve denetleyici kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, adil ve eşit rekabet talebine vereceği karşılık bu olmamalıdır.

Bu nedenle kulübümüz, ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında FIFA ve UEFA nezdinde bilgilendirme yapmayı zorunlu görmüştür.

Adil ve eşit rekabet ortamı futbolun vazgeçilmez unsurudur. Futbolu milyonlar için anlamlı ve değerli kılan yegâne unsur, her takımın kazanma ihtimalinin yalnızca sahada ortaya konan mücadeleye dayanmasıdır. Bu ilkenin ortadan kalktığı yerde futbolun ruhundan ve gerçek bir sportif rekabetten söz etmek mümkün değildir.

Kayserispor Kulübü"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
