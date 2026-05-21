Fenerbahçe'de stoper transferi için rota Almanya!

Fenerbahçe'de bir yandan 7 Haziran'da gerçekleşecek seçim için çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım bir yandan da transfer için girişimlerine devam ediyor.



Takvim'in haberine göre Yıldırım ve ekibinin seçilmeleri halinde bir sol stoper transferi yapacağı ve bu bölge için de rotayı Almanya'ya çevirdiği öğrenildi.



Yıldırım ve kurmaylarının Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen Albian Hajdari'yi transfer listesine eklediği ve oyuncunun durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.



Yıldırım'ın seçilmesi halinde 23 yaşındaki Kosovalı stoper için Hoffenheim ile temasa geçip teklif yapacağı da gelen haberler arasında.



PİYASA DEĞERİ



5 kez Kosova Milli Takımı formasını giyen 1.89'luk Albian Hajdari'ye güncel verilere göre 20 milyon euro değer biçiliyor.



PERFORMANSI



Sezon başında Lugano'dan Alman ekibine transfer olan Hajdari bu sezon 31 maça çıkıp 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



