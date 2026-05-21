 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Fenerbahçe'de stoper transferi için rota Almanya!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibinin, seçilmeleri halinde savunmayı güçlendirmek için Hoffenheim forması giyen Albian Hajdari'yi gündemine aldı.

calendar 21 Mayıs 2026 09:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de stoper transferi için rota Almanya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Fenerbahçe'de bir yandan 7 Haziran'da gerçekleşecek seçim için çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım bir yandan da transfer için girişimlerine devam ediyor. 

Takvim'in haberine göre Yıldırım ve ekibinin seçilmeleri halinde bir sol stoper transferi yapacağı ve bu bölge için de rotayı Almanya'ya çevirdiği öğrenildi.

Yıldırım ve kurmaylarının Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen Albian Hajdari'yi transfer listesine eklediği ve oyuncunun durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Yıldırım'ın seçilmesi halinde 23 yaşındaki Kosovalı stoper için Hoffenheim ile temasa geçip teklif yapacağı da gelen haberler arasında.

PİYASA DEĞERİ

5 kez Kosova Milli Takımı formasını giyen 1.89'luk Albian Hajdari'ye güncel verilere göre 20 milyon euro değer biçiliyor.

PERFORMANSI

Sezon başında Lugano'dan Alman ekibine transfer olan Hajdari bu sezon 31 maça çıkıp 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.