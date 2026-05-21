20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Galatasaray planlarını değiştirdi!

Galatasaray, yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle yetenekli Türk oyuncular için özel bir çalışma yapacak. Listedeki isimler de belli oldu.

calendar 21 Mayıs 2026 08:07
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray planlarını değiştirdi!
Galatasaray'da bu yaz yerli hareketliliği yaşanacak. Yabancı düzenlemesinde 12+2'den 10+4'te geçilecek olması ve yine 4 kontenjan için 23 yaş altında futbolcu bulma zorunluluğu, sarı-kırmızılıları Türk futbolculara yöneltti.

Galatasaray'ın bu nedenle yetenekli yerli futbolcular için özel bir çalışma yapacağı belirtildi. Sarı-kırmızılıların listesinde geride bıraktığımız sezon takımlarında iyi performans gösteren oyuncuların yer aldığı bildirildi.

ARAL ŞİMŞİR LİSTEDE

Aslan'ın Danimarka'da harika bir sezon geçiren ve yılın futbolcusu seçilen Aral Şimşir'le yakından ilgilendiği öğrenildi. Danimarka'da bu sezon 9 gol, 12 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı belirtildi.

CAN UZUN'DA BONSERVİS SORUNU

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncu dışında ilgilendiği bir diğer futbolcu ise Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki 10 numarası Can Uzun... Genç futbolcunun yüksek bonservisi sorun yaratıyor.

SÜPER LİG'DEKİ YERLİLER

Başakşehir'den ise Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı da Galatasaray'ın radarındaki yerli futbolcular.

Alanyaspor'un 22 yaşındaki başarılı sol stoperi Ümit Akdağ'ın da yine listedeki bir diğer isim olduğu öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
