Galatasaray planlarını değiştirdi!

Galatasaray'da bu yaz yerli hareketliliği yaşanacak. Yabancı düzenlemesinde 12+2'den 10+4'te geçilecek olması ve yine 4 kontenjan için 23 yaş altında futbolcu bulma zorunluluğu, sarı-kırmızılıları Türk futbolculara yöneltti.
Galatasaray'ın bu nedenle yetenekli yerli futbolcular için özel bir çalışma yapacağı belirtildi. Sarı-kırmızılıların listesinde geride bıraktığımız sezon takımlarında iyi performans gösteren oyuncuların yer aldığı bildirildi.
ARAL ŞİMŞİR LİSTEDE
Aslan'ın Danimarka'da harika bir sezon geçiren ve yılın futbolcusu seçilen Aral Şimşir'le yakından ilgilendiği öğrenildi. Danimarka'da bu sezon 9 gol, 12 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı belirtildi.
CAN UZUN'DA BONSERVİS SORUNU
Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncu dışında ilgilendiği bir diğer futbolcu ise Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki 10 numarası Can Uzun... Genç futbolcunun yüksek bonservisi sorun yaratıyor.
SÜPER LİG'DEKİ YERLİLER
Başakşehir'den ise Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı da Galatasaray'ın radarındaki yerli futbolcular.
Alanyaspor'un 22 yaşındaki başarılı sol stoperi Ümit Akdağ'ın da yine listedeki bir diğer isim olduğu öğrenildi.
