Robertson'ın imzasına seçim engeli

Fenerbahçe, Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan sol bek Andrew Robertson'a resmi teklifini yaptı.

20 Mayıs 2026 15:50
Haber: Sporx.com
Transfer çalışmalarını seçime rağmen yürüten Fenerbahçe, sol bek takviyesi için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertli kurmayların, Liverpool'da efsaneleşen ve takımdan ayrılmaya hazırlanan İskoç sol bek Andrew Robertson için devreye girdiği iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren tecrübeli yıldıza resmi teklifini iletti.

Sarı-lacivertli kurmayların, dünyaca ünlü sol beki ikna etmek için 3 milyon Euro yıllık ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR AMA 'SEÇİM' ENGELİ...

32 yaşındaki İskoç yıldızın, Fenerbahçe'nin sunduğu bu projeye ve teklife oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Ancak transferin önünde kritik bir engel bulunuyor: Seçimli Olağanüstü Genel Kurul.

Kariyeriyle ilgili kararı kısa süre içinde vermek isteyen Robertson'un, Fenerbahçe'deki belirsiz seçim sürecini beklemek istemediği kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun bu süreçte masasına gelen diğer teklifleri de değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
