Robertson'ın imzasına seçim engeli

Transfer çalışmalarını seçime rağmen yürüten Fenerbahçe, sol bek takviyesi için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertli kurmayların, Liverpool'da efsaneleşen ve takımdan ayrılmaya hazırlanan İskoç sol bek Andrew Robertson için devreye girdiği iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren tecrübeli yıldıza resmi teklifini iletti.
Sarı-lacivertli kurmayların, dünyaca ünlü sol beki ikna etmek için 3 milyon Euro yıllık ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR AMA 'SEÇİM' ENGELİ...
32 yaşındaki İskoç yıldızın, Fenerbahçe'nin sunduğu bu projeye ve teklife oldukça sıcak baktığı öğrenildi.
Ancak transferin önünde kritik bir engel bulunuyor: Seçimli Olağanüstü Genel Kurul.
Kariyeriyle ilgili kararı kısa süre içinde vermek isteyen Robertson'un, Fenerbahçe'deki belirsiz seçim sürecini beklemek istemediği kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun bu süreçte masasına gelen diğer teklifleri de değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
