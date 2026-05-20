20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Ümit Kadın Judo Milli Takımı, 2026'nın son Avrupa Kupası'na hazır

Trabzon'daki kampta son hazırlıklarını yapan ay-yıldızlı takım, 23-24 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar alarak Avrupa ve dünya şampiyonalarına yüksek puanla katılmayı hedefliyor.

calendar 20 Mayıs 2026 14:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümit Kadın Judo Milli Takımı, 2026'nın son Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar alıp Avrupa ve dünya şampiyonalarına yüksek puanla katılmak istiyor.

Milli takım, 23-24 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kupası için Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kamp çalışmalarına devam ediyor.

Farklı illerden 15-17 yaş grubundaki sporculardan oluşan ay-yıldızlı takım, günde 2 antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Çekya, Azerbaycan ve Almanya'da düzenlenen Avrupa kupalarında farklı kilo kategorilerinde başarılar elde eden milliler, Portekiz'den de iyi sonuçlarla dönmeyi hedefliyor.

- "Portekiz'de de hepsinden madalya bekliyoruz"

Genç ve Ümit Kadınlar Judo Milli Takım Antrenörü İlknur Aşcı, AA muhabirine, bu yılın son Avrupa Kupası için iyi çalıştıklarını, başarıya odaklandıklarını söyledi.

Portekiz'den iyi sonuçlarla dönmek istediklerini belirten Aşcı, "Hedeflerimiz yılın sonundaki Avrupa ve dünya şampiyonaları, oraya hazırlanıyoruz. Onun öncesinde de son Avrupa Kupası'na gidecekler. Bundan önce Berlin'de düzenlenen Avrupa Kupası'nda iyi bir başarı yakaladık, 7 madalya çıkardık, şimdi de Portekiz'e hazırlanıyoruz." dedi.

İlknur Aşcı, çalışmaları yarın tamamlayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Takımımızı Portekiz'e göndereceğiz. Günde 2 antrenman yapıyoruz. Günün erken saatlerinde yürüyüş ve mobilite yaparak başlıyoruz. Koşu, kuvvet ve judo antrenmanlarıyla kondisyon depoluyoruz. Aynı zamanda teknik ve taktik antrenmanların da kapasitelerini artırarak gelişimlerini sağlıyoruz."

Kadınlar judoda her yaş grubunda iyi işler yaptıklarının altını çizen Aşcı, ilerleyen zamanda daha büyük başarılar yakalayacaklarına inandığını kaydetti.

Sporcularına her zaman güvendiğini ifade eden Aşcı, "Kupaya gidecek 12 sporcumuz var. Hepsi de önceki şampiyonalarda Türkiye'de kendini kanıtlamış isimler. Bu zamana kadar olan kupalarda da zaten madalya alan isimler. İnşallah Portekiz'de de hepsinden madalya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
