Giannis Antetokounmpo takas isteğini sürdürüyor

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun, Milwaukee Bucks yönetimine bu yaz takas yoluyla ayrılmaya hazır olduğu mesajını vermeye devam ettiği bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Bucks'ın piyango sonuçlarının ardından Antetokounmpo için gelen teklifleri dinlemeye başladığını ve görüşmelerin haziran ayına doğru hız kazanacağını açıkladı.



"Şu andan 23 Haziran'a kadar bu görüşmeler daha da yoğunlaşacak," diyen Charania, şu ifadeleri kullandı:



"Geçen hafta Bucks'ın gelen tüm tekliflere açık olduğunu söylemiştim. Bu durum devam ediyor. Giannis birkaç aydır artık iki taraf için de ayrılık zamanının geldiğine inanıyor.



Bucks bugüne kadar Giannis'in etrafına rekabetçi kadro kurmak için her şeyi yaptı. Jrue Holiday, Damian Lillard, Myles Turner hamleleri bunun örnekleri. Sürekli 'all-in' yaptılar. Ama artık şu soru soruluyor: Daha ne kadar ileri gidebilirsiniz?"



Antetokounmpo ile ilgilenen takımlar arasında Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Miami Heat, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors yer alıyor.



Özellikle Timberwolves ve Heat'in daha kapsamlı takas görüşmeleri yaptığı aktarıldı.



Yunan yıldız, ekim ayında dört yıl ve 275 milyon dolarlık yeni maksimum kontrat uzatmasına hak kazanacak.



