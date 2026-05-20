20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Giannis Antetokounmpo takas isteğini sürdürüyor

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun, Milwaukee Bucks yönetimine bu yaz takas yoluyla ayrılmaya hazır olduğu mesajını vermeye devam ettiği bildirildi.

calendar 20 Mayıs 2026 12:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun, Milwaukee Bucks yönetimine bu yaz takas yoluyla ayrılmaya hazır olduğu mesajını vermeye devam ettiği bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Bucks'ın piyango sonuçlarının ardından Antetokounmpo için gelen teklifleri dinlemeye başladığını ve görüşmelerin haziran ayına doğru hız kazanacağını açıkladı.

"Şu andan 23 Haziran'a kadar bu görüşmeler daha da yoğunlaşacak," diyen Charania, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta Bucks'ın gelen tüm tekliflere açık olduğunu söylemiştim. Bu durum devam ediyor. Giannis birkaç aydır artık iki taraf için de ayrılık zamanının geldiğine inanıyor.

Bucks bugüne kadar Giannis'in etrafına rekabetçi kadro kurmak için her şeyi yaptı. Jrue Holiday, Damian Lillard, Myles Turner hamleleri bunun örnekleri. Sürekli 'all-in' yaptılar. Ama artık şu soru soruluyor: Daha ne kadar ileri gidebilirsiniz?"

Antetokounmpo ile ilgilenen takımlar arasında Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Miami Heat, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors yer alıyor.

Özellikle Timberwolves ve Heat'in daha kapsamlı takas görüşmeleri yaptığı aktarıldı.

Yunan yıldız, ekim ayında dört yıl ve 275 milyon dolarlık yeni maksimum kontrat uzatmasına hak kazanacak.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
