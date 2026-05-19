Mauro Icardi'nin menajerinden River Plate iddiasına cevap

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Elio Pino yapılan görüşmeyi açıkladı.

calendar 19 Mayıs 2026 21:52 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 21:53
Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de art arda dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sözleşme imzalamak istediği Mauro Icardi'nin menajerinden açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takımda taraftarın yakından takip ettiği Mauro Icardi süreciyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

RIVER PLATE İDDİASI

Mauro Icardi'nin Arjantin temsilcisi River Plate ile görüştüğü iddia edilmişti.

Tyc Sports'un haberine göre; Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, River Plate ile görüştüklerine dair iddiaları yalanladı.

Elio Pino'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüştüğünü doğruladığı ifade edildi.




19 GOLE KATKI SAĞLADI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 47 maçta oynadı ve 16 gol ile 3 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

33 yaşındaki santrforun, Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi sona erdi.

PİYASA DEĞERİ

Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

KARİYERİ

Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi.  

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
