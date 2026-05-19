Altay'da soruşturma cezası yok

3'üncü Lig kulüplerinden Altay'da geçen sezon bahis soruşturmasına karışan futbolculara yönetimin idari para cezası uygulamadığı öğrenildi.



Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda oyuncuları kaybetmek istemeyen yönetimin cezayı çözüm olarak görmediği ifade edildi.



Bahis soruşturması nedeniyle Murat Uluç ve Onur Efe 12 ay, Ali Kızılkuyu ve Salih Oktay 9, İsa Toygar Ekinci ve Oktay Özdede 3, Caner Baycan, Ulaş Hasan Özçelik, Efe Pehlivan ve Ozan Evrim Özenç 45'er gün ceza almıştı. Kaleci Ozan'ın takımdan ayrıldığı İzmir temsilcisinde İsa, Oktay, Caner, Ulaş ve Efe cezalarını tamamlayıp geride bıraktığımız sezon sahalara döndü. Murat, Onur Efe, Ali ve Salih ise yeni sezonda formalarına kavuşacak.



