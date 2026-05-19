19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Altay'da soruşturma cezası yok

Altay'da geçen sezon bahis soruşturmasına karışan futbolculara yönetimin idari para cezası uygulamadığı öğrenildi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda yönetimin, oyuncuları kaybetmemek adına para cezasını çözüm olarak değerlendirmediği belirtildi.

19 Mayıs 2026 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig kulüplerinden Altay'da geçen sezon bahis soruşturmasına karışan futbolculara yönetimin idari para cezası uygulamadığı öğrenildi.

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda oyuncuları kaybetmek istemeyen yönetimin cezayı çözüm olarak görmediği ifade edildi.

Bahis soruşturması nedeniyle Murat Uluç ve Onur Efe 12 ay, Ali Kızılkuyu ve Salih Oktay 9, İsa Toygar Ekinci ve Oktay Özdede 3, Caner Baycan, Ulaş Hasan Özçelik, Efe Pehlivan ve Ozan Evrim Özenç 45'er gün ceza almıştı. Kaleci Ozan'ın takımdan ayrıldığı İzmir temsilcisinde İsa, Oktay, Caner, Ulaş ve Efe cezalarını tamamlayıp geride bıraktığımız sezon sahalara döndü. Murat, Onur Efe, Ali ve Salih ise yeni sezonda formalarına kavuşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
