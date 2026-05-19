19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Jankat Yılmaz'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralanan Jankat Yılmaz, geleceğine dair konuştu.

calendar 19 Mayıs 2026 14:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralık olarak transfer olan kaleci Jankat Yılmaz, A Spor'da geleceğine dair konuştu.

21 yaşındaki file bekçisi, "Henüz Galatasaray tarafıyla bir irtibatımız olmadı. Gelecek planlaması yapmadık ama bonservisim Galatasaray'da. Yeni sezon başında döneceğim. Daha sonra konuşacağız, benim için hangisi daha iyi olur planlamasını yapacağız ve sonuca varacağız." dedi.

Geleceğiyle ilgili kendisinin düşüncesi sorulan genç kaleci, "Ben ne hissediyorum, Galatasaray ile benim için ne uygunsa konuşulacak. Oynamak önemli ama Galatasaray, "Şöyle düşünüyoruz" derse onun da değerlendirmesini yaparız." yanıtını verdi.

Eyüpspor'da ligde kalmasının ardından Galatasaray'dan kendisini arayanlar ve tebrik edenler olduğunu söyleyen Jankat Yılmaz, "Galatasaray'dan tebrik edenler oldu, oyuncular ve hocalar. Onlara da buradan teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.

A Milli Takım hedefi de olduğunu söyleyen Jankat Yılmaz, yurt dışından teklifler olup olmadığı ve hedeflerine yönelik sorunun ardından, "Henüz bana gelen bir şey olmadı ama menajerime gittiyse bilmiyorum. Ama hedeflerim, tabii ki Avrupa'da, özellikle hayalim İngiltere. İngiltere'de kalıcı olarak bir takımda oynamak istiyorum. En büyük hayalim bu diyebilirim." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
