Jankat Yılmaz'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralık olarak transfer olan kaleci Jankat Yılmaz, A Spor'da geleceğine dair konuştu.
21 yaşındaki file bekçisi, "Henüz Galatasaray tarafıyla bir irtibatımız olmadı. Gelecek planlaması yapmadık ama bonservisim Galatasaray'da. Yeni sezon başında döneceğim. Daha sonra konuşacağız, benim için hangisi daha iyi olur planlamasını yapacağız ve sonuca varacağız." dedi.
Geleceğiyle ilgili kendisinin düşüncesi sorulan genç kaleci, "Ben ne hissediyorum, Galatasaray ile benim için ne uygunsa konuşulacak. Oynamak önemli ama Galatasaray, "Şöyle düşünüyoruz" derse onun da değerlendirmesini yaparız." yanıtını verdi.
Eyüpspor'da ligde kalmasının ardından Galatasaray'dan kendisini arayanlar ve tebrik edenler olduğunu söyleyen Jankat Yılmaz, "Galatasaray'dan tebrik edenler oldu, oyuncular ve hocalar. Onlara da buradan teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.
A Milli Takım hedefi de olduğunu söyleyen Jankat Yılmaz, yurt dışından teklifler olup olmadığı ve hedeflerine yönelik sorunun ardından, "Henüz bana gelen bir şey olmadı ama menajerime gittiyse bilmiyorum. Ama hedeflerim, tabii ki Avrupa'da, özellikle hayalim İngiltere. İngiltere'de kalıcı olarak bir takımda oynamak istiyorum. En büyük hayalim bu diyebilirim." dedi.
