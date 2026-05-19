19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Beşiktaş'ta Altay Bayındır bekleyişi!

Beşiktaş'ın, Manchester United forması giyen Altay Bayındır'a ilgisi sürüyor. Transferin gerçekleşmesinde siyah-beyazlıların göreve getireceği yeni teknik direktörün belirleyici olacağı öne sürüldü.

19 Mayıs 2026 12:30
Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta takımın başına geçecek isimle ilgili çalışmalar başladı. 

Siyah-beyazlı ekipte yeni teknik direktör çalışmalarına ek olarak transferle ilgili planlamalar da sürüyor. Kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündemdeki isim Manchester United forması giyen Altay Bayındır oldu.

28 yaşındaki file bekçisi ile uzun süredir ilgilen Beşiktaş'ta transferle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş'ın Altay'a olan ilgisi devam ediyor. Haberde, milli kalecinin Manchester United'dan bu yaz ayrılabileceği ancak Beşiktaş'a transferinin siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörüne bağlı olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Manchester United'a Fenerbahçe'den 2023'te transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde 17 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda kalesinde 31 gol görürken 3 maçta gole izin vermedi. Altay Bayındır'ın Manchester United'la bir yılı opsiyonlu iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
