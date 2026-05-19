19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Jamahl Mosley, Pelicans'ın yeni başantrenörü oldu

New Orleans Pelicans, takımın yeni başantrenörü olarak Jamahl Mosley ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

calendar 19 Mayıs 2026 12:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre Mosley, New Orleans temsilcisiyle beş yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, son beş sezondur görev yaptığı Orlando Magic'den mayıs ayının başında ayrılmıştı.

Mosley, Orlando'daki görev süresi boyunca genç kadroyu yeniden yapılandıran isimlerden biri olarak öne çıktı ve Magic'i üst üste üç sezon playofflara taşımayı başardı. Ancak Florida ekibi bu süreçte her seferinde ilk turda elendi. Son olarak bu sezon playofflarda Doğu Konferansı'nın bir numaralı seribaşı Detroit Pistons karşısında 3-1 seri avantajını kaybederek elenmesi büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

NBA'de ilk kez başantrenörlük görevini Orlando'da üstlenen Mosley, Magic kariyerini 189 galibiyet ve 221 mağlubiyetlik normal sezon derecesiyle tamamladı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca 2023-24 sezonunda Yılın Koçu ödülü yarışında ikinci sırada yer almıştı.

Charania'nın haberine göre Pelicans yönetimi, Mosley'nin Orlando'dan ayrılmasının hemen ardından tecrübeli koçu hedef listesinin en üst sırasına yerleştirdi. Tarafların geçtiğimiz hafta draft combine organizasyonu sırasında yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

New Orleans yönetimi, sezona 2-10'luk kötü başlangıç yapılmasının ardından kasım ayında başantrenör Willie Green ile yollarını ayırmıştı. Green'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan James Borrego ise sezonun geri kalanında geçici başantrenörlük görevini üstlenmişti.

Pelicans, 2025-26 sezonunu Batı Konferansı'nda 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetlik dereceyle 11. sırada tamamladı. Böylece takım üst üste ikinci sezonda da 30 galibiyet barajını aşmayı başaramadı.

New Orleans'ın yaklaşan haziran draftındaki durumu da dikkat çekiyor. Pelicans, geçtiğimiz yıl uzun forvet Derik Queen'i seçebilmek adına 2026 ilk tur draft hakkını takasta kullanmıştı. Bu nedenle organizasyon, bu yılki draftta yalnızca 58. sıradan seçim yapabilecek.

Takımın geleceği açısından en önemli isim olmaya devam eden Zion Williamson ise 2027-28 sezonunun sonuna kadar kontrat altında bulunuyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 62 maçta 21 sayı, 5.7 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakalayarak takımın en üretken isimlerinden biri olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
