Szoboszlai için Galatasaray sözü: 'Taraftar favorisi oldu'

Galatasaray forması giyen Roland Sallai, şampiyonluk sonrası Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.
Macar futbolcu, Liverpool forması giyen milli takımdan arkadaşı Dominik Szoboszlai için gelen soruya cevap verdi.
Roland Sallai, "Szoboszlai ile RAMS Park atmosferi hakkında ne konuştunuz?" sorusunun ardından, "Liverpool maçında sahayı geziyorduk, orada zaman geçirdik. "Bu nasıl bir atmosfer?" dedi. Ben de "Bu normal bir Galatasaray maçı" yanıtı verdim. Galatasaray taraftarları onun da favorisi oldu." yanıtını verdi.
Liverpool forması altında bu sezon 52 maçta süre bulan 25 yaşındaki Dominik Szoboszlai, 13 gol attı ve 12 asist yaptı.
