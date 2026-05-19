19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Leroy Sane'den transfer itirafı!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, sarı-kırmızılılara transferine dair itirafta bulundu.

calendar 19 Mayıs 2026 08:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, TV100 Kale Arkası'na konuştu.

Alman yıldız, Galatasaray'a transferine dair bir itirafta bulundu. Sane, "Bonservisim elimde olacağı için 6 ay öncesinden birçok kulüp benimle temas kurmaya başlamıştı. Ben sezonu bitirmeyi düşünüyordum, ona odaklanmıştım. Abdullah Ağabey daha 6 öncesinde bana ulaştı zaten. Aslında o dönem direkt kararımı vermiştim. Çünkü Galatasaray bana çok iyi bir his verdi." dedi.

Galatasaray, geçen yıl Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 30 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Galatasaray forması altında 43 maçta süre bulan Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
