Leroy Sane'den transfer itirafı!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, TV100 Kale Arkası'na konuştu.
Alman yıldız, Galatasaray'a transferine dair bir itirafta bulundu. Sane, "Bonservisim elimde olacağı için 6 ay öncesinden birçok kulüp benimle temas kurmaya başlamıştı. Ben sezonu bitirmeyi düşünüyordum, ona odaklanmıştım. Abdullah Ağabey daha 6 öncesinde bana ulaştı zaten. Aslında o dönem direkt kararımı vermiştim. Çünkü Galatasaray bana çok iyi bir his verdi." dedi.
Galatasaray, geçen yıl Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 30 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Galatasaray forması altında 43 maçta süre bulan Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.
