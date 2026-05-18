Xabi Alonso, Victor Osimhen'i istiyor!

Teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasına rağmen Victor Osimhen'i kadrosuna katmayı ciddi şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

calendar 18 Mayıs 2026 20:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olarak toplamda 26. lig zaferine ulaşan Galatasaray, transfer planlamasına devam ederken dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Nijeryalı golcü Victor Osimhen için girişim hazırlığında.

İngiliz basınında yer alan Team Talk haberine göre, teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasına rağmen oyuncuyu kadrosuna katmayı ciddi şekilde değerlendiriyor.

Haberde, Galatasaray yönetiminin oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve olası bir transfer durumunda yaklaşık 100 milyon euro seviyesinde bonservis talep edebileceği aktarıldı.

REAL MADRID VE BARCELONA DA SÜRECİ İZLİYOR

Osimhen'in temsilcilerinin ise Avrupa'nın üst düzey kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü ifade edilirken, Chelsea'nin yanı sıra Barcelona ve Real Madrid de süreci yakından izliyor.

Robert Lewandowski sonrası hücum planlaması yapan Barcelona, uygun şartlar oluşması halinde devreye girmeyi düşünürken, Real Madrid ise oyuncunun sistemine uygunluğunu değerlendiriyor.

BU SEZON OSIMHEN

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maçta görev alan 27 yaşındaki forvet, 22 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
