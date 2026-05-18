Harden ile Cavaliers arasında çok yıllı yeni sözleşme bekleniyor

Cleveland Cavaliers ile James Harden arasında bu yaz çok yıllı yeni bir sözleşme yapılmasının beklendiği bildirildi.

calendar 18 Mayıs 2026 13:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Harden ile Cavaliers arasında çok yıllı yeni sözleşme bekleniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cleveland Cavaliers ile James Harden arasında bu yaz çok yıllı yeni bir sözleşme yapılmasının beklendiği bildirildi.

ESPN kaynaklı habere göre taraflar arasında resmi imzalar offseason dönemine kadar atılamayacak olsa da yeni kontrat konusunda karşılıklı anlayış oluşmuş durumda.

Cavaliers, Harden'ı takas döneminde Los Angeles Clippers'tan kadrosuna katmıştı. Bu hamlenin önemli sebeplerinden biri ise yıldız oyuncunun uzun vadeli kontrat güvencesi istemesiydi. Clippers'ın gelecek sezon için Harden'ın 42 milyon dolarlık takım opsiyonuna net şekilde bağlılık göstermemesi üzerine oyuncu tarafı daha uzun vadeli güvence verecek bir takım arayışına girmişti.

Cleveland yönetiminin bu konuda istekli olduğu belirtilirken, Harden'ın takası veto etme hakkının bulunması nedeniyle tarafların anlaşma tamamlanmadan önce karşılıklı ilgi oluşturduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca yıllık maaşın düşürülmesi karşılığında daha uzun süreli garanti kontrat verilmesinin, Cavaliers'ın ikinci apron mali yükümlülüklerini yönetmesine yardımcı olabileceği aktarıldı. Cleveland'ın mevcut maaş bütçesi 226 milyon dolar seviyesinde bulunurken, lüks vergisiyle birlikte toplam maliyetin 280 milyon doları geçtiği kaydedildi.

Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson'ın, Harden ile ilk görüşmelerinden itibaren güçlü bir ilişki kurmaya özel önem verdiği de haberde yer aldı. Cleveland'ın geçtiğimiz hafta Detroit karşısında aldığı beşinci maç galibiyetinin ardından yayınlanan soyunma odası görüntülerinde Harden'ın takım arkadaşlarına hitap ettiği görüldü.

Atkinson'ın ayrıca Harden'ın kariyerindeki en verimli dönemlerden ilham aldığı belirtildi. Bu dönemlerin başında ise oyuncunun Houston Rockets yıllarında Mike D'Antoni ile kurduğu yakın çalışma ilişkisi geliyor.

Playofflarda zaman zaman istikrarsız performanslar sergilese de Harden'ın, Detroit serisinin sonucundan bağımsız olarak Cleveland'da kalmasının beklendiği ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.