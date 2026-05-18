Harden ile Cavaliers arasında çok yıllı yeni sözleşme bekleniyor

Cleveland Cavaliers ile James Harden arasında bu yaz çok yıllı yeni bir sözleşme yapılmasının beklendiği bildirildi.



ESPN kaynaklı habere göre taraflar arasında resmi imzalar offseason dönemine kadar atılamayacak olsa da yeni kontrat konusunda karşılıklı anlayış oluşmuş durumda.



Cavaliers, Harden'ı takas döneminde Los Angeles Clippers'tan kadrosuna katmıştı. Bu hamlenin önemli sebeplerinden biri ise yıldız oyuncunun uzun vadeli kontrat güvencesi istemesiydi. Clippers'ın gelecek sezon için Harden'ın 42 milyon dolarlık takım opsiyonuna net şekilde bağlılık göstermemesi üzerine oyuncu tarafı daha uzun vadeli güvence verecek bir takım arayışına girmişti.



Cleveland yönetiminin bu konuda istekli olduğu belirtilirken, Harden'ın takası veto etme hakkının bulunması nedeniyle tarafların anlaşma tamamlanmadan önce karşılıklı ilgi oluşturduğu ifade edildi.



Haberde ayrıca yıllık maaşın düşürülmesi karşılığında daha uzun süreli garanti kontrat verilmesinin, Cavaliers'ın ikinci apron mali yükümlülüklerini yönetmesine yardımcı olabileceği aktarıldı. Cleveland'ın mevcut maaş bütçesi 226 milyon dolar seviyesinde bulunurken, lüks vergisiyle birlikte toplam maliyetin 280 milyon doları geçtiği kaydedildi.



Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson'ın, Harden ile ilk görüşmelerinden itibaren güçlü bir ilişki kurmaya özel önem verdiği de haberde yer aldı. Cleveland'ın geçtiğimiz hafta Detroit karşısında aldığı beşinci maç galibiyetinin ardından yayınlanan soyunma odası görüntülerinde Harden'ın takım arkadaşlarına hitap ettiği görüldü.



Atkinson'ın ayrıca Harden'ın kariyerindeki en verimli dönemlerden ilham aldığı belirtildi. Bu dönemlerin başında ise oyuncunun Houston Rockets yıllarında Mike D'Antoni ile kurduğu yakın çalışma ilişkisi geliyor.



Playofflarda zaman zaman istikrarsız performanslar sergilese de Harden'ın, Detroit serisinin sonucundan bağımsız olarak Cleveland'da kalmasının beklendiği ifade edildi.



