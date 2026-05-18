Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler: Volkan Mutlu

Fenerbahçe, KuPS forması giyen 16 yaşındaki Volkan Mutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 18 Mayıs 2026 11:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, KuPS Kuopion forması giyen Volkan Mutlu'yu kadrosuna kattı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Volkan Mutlu ile 18 yaşından itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Finlandiya U17 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncunun, Türk Milli Takımı'nı seçmesi için çalışmalar başladı.

U18 TAKIMINA YÜKSELDİ

Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Volkan Mutlu, Ocak 2026'da KuPS U18 takımından KuPS'un ikinci takımına geçti. 16 yaşondaki Volkan, oynadığı 9 maçta 2 kez fileleri sarstı.

Volkan, Finlandiya U17 Milli Takımı'yla çıktığı 11 maçta ise 1 gol atma başarısı gösterdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
