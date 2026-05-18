Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler: Volkan Mutlu

Fenerbahçe, KuPS Kuopion forması giyen Volkan Mutlu'yu kadrosuna kattı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Volkan Mutlu ile 18 yaşından itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Finlandiya U17 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncunun, Türk Milli Takımı'nı seçmesi için çalışmalar başladı.
U18 TAKIMINA YÜKSELDİ
Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Volkan Mutlu, Ocak 2026'da KuPS U18 takımından KuPS'un ikinci takımına geçti. 16 yaşondaki Volkan, oynadığı 9 maçta 2 kez fileleri sarstı.
Volkan, Finlandiya U17 Milli Takımı'yla çıktığı 11 maçta ise 1 gol atma başarısı gösterdi.
