Beşiktaş'ta kaleci transferi için yeni iddia: Vlachodimos

Beşiktaş'ın, kaleci transferi için Odysseas Vlachodimos'u da listesine aldığı ve transferin Newcastle United'ın ikna edilmesine bağlı olduğu öne sürüldü.

calendar 18 Mayıs 2026 09:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın geniş kaleci listesine Sevilla'da kiralık olarak oynayan Odysseas Vlachodimos'u da dahil ettiği iddia edildi.

Yunan kalecinin menajeri Koukoutrigas'ın, Başkan Serdal Adalı ve Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü'ye "Newcastle United'ı ikna ederseniz transfer olabilir" mesajını verdiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçen sezon 33 maçta forma giyen 32 yaşındaki eldiven, kalesinde 52 gol görürken, 5 maçta rakiplere gol izni vermedi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
