Hakan Çalhanoğlu: 'Bakalım ne olacak'

Adı transfer iddialarında yer alan Interli milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu.



Milli futbolcu, "Hepiniz biliyorsunuz, adım her yerde geçiyordu ama ben hep sessiz kaldım. Dışarıdan her zaman ortalığı karıştırıyorlar ama içeride her şey temiz." ifadelerini kullandı.



"ZOR DURUMDA GÖRMEK İSTEYENLERE CEVABI SAHADA VERDİK"



Takım içindeki bütünlüğe ve teknik direktörü Chivu'nun kendisine olan güvenine vurgu yapan Çalhanoğlu, "Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Yazdan sonra bunu hak ettik. Hocaya teşekkür etmek istiyorum. Onunla çok konuştuk ve bana her zaman destek oldu. Biz hep birbirimize yakınız. Ne zaman bizi zor durumda görseler, cevabımızı sahada verdik. Inter ailesi her zaman burada." şeklinde konuştu.



TRANSFERE AÇIK KAPI: "BAKALIM İLERİDE NE OLACAK"



Şu an için tamamen Dünya Kupası maçlarına motive olduğunu dile getiren yıldız isim, geleceğiyle ilgili gelen sorulara ise net bir yanıt vermekten kaçınarak şu sözlerle açık kapı bıraktı:



"Şu an Dünya Kupası'na odaklandım. İtalya'da mutluyum, gelecekte ne olacağını göreceğiz. Çocuklarım da burada mutlu. Bakalım ileride ne olacak."



