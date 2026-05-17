Antalyaspor - Kocaelispor maçı şifresiz izle canlı bein sports 4 linki
Haber Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:40 -
Güncelleme Tarihi:
17 Mayıs 2026 19:40
Antalyaspor Kocaelispor maçı şifresiz bein sports 4 linki | Antalyaspor Kocaelispor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 4'ten canlı izlenebilecek olan Antalyaspor Kocaelispor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Antalyaspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor Kocaelispor maçı canlı yayın izleme detayları
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
Akdeniz temsilcisi, ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmayı kazanamaması halinde 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'e veda edecek.
Ligde 33 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Kocaelispor ise 37 puanla 11. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar, son 8 maçında galibiyet elde edemedi.
Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Doğukan Sinik ve Veysel Sarı ile kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt, mücadelede forma giyemeyecek.
Kocaelispor'da ise sakatlıkları bulunan Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic ve Botond Balogh, Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.
Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Kocaelispor, rakibini 2-1 mağlup etmişti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele, beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmadan öne çıkan notlar
Kocaelispor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, bu rekabet tarihinde üst üste üç mağlubiyet almadı.
Bu sezon Antalyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 2-1 kazanan Kocaelispor, bugüne kadar kırmızı-beyazlılar karşısındaki tek dublesini 1984/85'te yapabildi.
Kulüp tarihinde Süper Lig'den en uzun süre düşmediği seriyi yaşayan Antalyaspor (11 sezon) bu maçta Kocaelispor'u mağlup edemezse, 2013/14'ten bu yana en üst lige ilk kez veda edecek.
Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu tekrarlamayan Kocaelispor (2G 3B 3M), son karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'e o sezon yükselen bir takımı konuk ettiği son maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Antalyaspor, bu şekilde üst üste iki galibiyet aldığı son seriyi Ocak-Eylül 2023 arasında yakaladı.
Oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kocaelispor (4B 6M), 23'üncü haftada başlayan bu süreçte Antalyaspor ile birlikte en az galibiyet alan iki takımdan biri konumunda.
Bu sezon oynadığı 33 Süper Lig maçının 18'ini kaybeden Antalyaspor (7G 8B), lig tarihinde sadece 1986/87 sezonunu daha fazla mağlubiyetle tamamladı (20).
Süper Lig'de bu sezon en az şut çeken (311) ve en düşük beklenen gol değeri üreten (26.5 xG) takım Antalyaspor. Kocaelispor ise bu süreçte kalesine en az isabetli şut gelen ekip konumunda (103).
Soner Dikmen, Süper Lig kariyerinde hem iki gol attığı hem de frikik golü kaydettiği ilk maçı son karşılaşmada Galatasaray deplasmanında oynadı.
Süper Lig kariyerinde en fazla karşılaştığı takım olan Antalyaspor'a rakip olduğu 14 maçta sadece bir gol atan Tayfur Bingöl, tek golünü bu sezon Kocaelispor formasıyla kaydetti (Aralık 2025).
