Fenerbahçe'den Robertson sürprizi!

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.



TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Liverpool forması giyen İskoç sol bek Andrew Robertson transferinde önemli mesafe katetti.



Görüşmelerde Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın da yer aldığı belirtilirken, taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağlandığı öne sürüldü.



TÜRKİYE SEÇENEĞİNE SICAK BAKIYOR



Haberde, sözleşmesi sezon sonunda sona eren deneyimli sol bekin İngiltere'den ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği aktarıldı. Robertson'un Türkiye seçeneğine sıcak baktığı ifade edilirken, yeni yönetime sunulacak raporda İskoç futbolcunun da yer alacağı kaydedildi.



PERFORMANSI



Liverpool kariyerinde toplam 377 maça çıkan Andrew Robertson, 14 gol ve 69 asistlik katkı sağladı.



