16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
3-0
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
1-1
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
1-2
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
4-1
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
2-2
16 Mayıs
Estoril-Benfica
0-379'
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
2-079'
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
0-079'
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
2-2
16 Mayıs
Arouca-Tondela
3-1
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
2-0
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
1-2
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
0-1

Benfica, Mourinho'nun yerine geçecek ismi buldu

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Real Madrid'e gitmesine kesin gözü ile bakılan Jose Mourinho'nun yerine getireceği ismi buldu. Lisbon ekibi, Mourinho'nun resmi ayrılığı sonrasında Fulham'dan Marco Silva'yı teknik direktörlük koltuğuna oturtacak.

calendar 16 Mayıs 2026 22:41 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 22:45
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da teknik direktör çalışmaları devam ediyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sezon başında Fenerbahçe sonrası ülkesi takımlarından Benfica'nın başına geçmiş, devamında oynattığı futbolla adeta eski günlerine götürmüştü.

Portekizli teknik adamın hem eski günlerini hatırlatması, hem de otoritesi ile; adeta kriz yaşayan Real Madrid'e dönme iddialarını gündeme getirmişti.

MOU MADRİD'E, MARCO SILVA BENFICA'YA

Portekizli haber sitesi AS'ın haberine göre; Jose Mourinho Real Madrid ile anlaşmaya vardı ve ligin son maçı olan Estroil maçı ile son kez Benfica'nın başında yer alacak.

Haberin devamında ise Lizbon yetkilileri Jose Mourinho'nun yerini Fulham'ın hocası Marco Silva ile her konuda anlaşmaya vardı.  Tecrübeli teknik adam daha önce Everton, Watford ve Sporting  Lisbon gibi üst düzey takımları çalıştırmıştı.

3 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Jose Mourinho ile Florentino Perez sözlü olarak anlaşmaya vardı. İspanyol devi, Benfica'ya 3 Milyon Euro serbest kalma bedelini ödedikten sonra Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzalayacak.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
