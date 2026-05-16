İskoçya'da inanılmaz son! Celtic şampiyon oldu!

İskoçya Premiership'in 38. ve son haftasında Celtic ile Hearts karşı karşıya geldi.



Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanarak İskoçya Premiership'te şampiyonluğunu ilan etti.



Karşılaşmada Hearts, 43. dakikada Lawrence Shankland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Celtic ise 45+4. dakikada penaltıdan Arne Engels ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.



Mücadelenin 87. dakikasında Daizen Maeda sahneye çıktı ve attığı golle Celtic'i 2-1 öne geçirdi. 90+8. dakikada ise Callum Osmand kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.



Bu sonucun ardından Celtic, puanını 82'ye yükselterek lig tarihindeki 56. şampiyonluğunu elde etti. Hearts ise 80 puanda kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı.



41 YILLIK HEGEMONYAYI YIKAMADI





1874 yılında kurulan Edinburgh temsilcisi, İngiltere Premier Lig'de 10 yıl önce büyük bir sürprize imza atarak şampiyon olan Leicester City benzeri bir hikayeye çok yaklaşsa da, Ada futbolunda "Old Firm" olarak bilinen Celtic ve Rangers'ın 41 yıllık şampiyonluk hegemonyasını yıkamadı.





Maç sonunda Celtic taraftarları şampiyonluğun coşkusunu gözyaşlarıyla yaşarken, Hearts taraftarları ise kaçan tarihi fırsatın ardından büyük üzüntü yaşadı.



