16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-279'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-09'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
1-010'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-010'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-110'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-010'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-04'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-010'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-08'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-011'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Gençlerbirliği kader maçına çıkıyor!

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

16 Mayıs 2026 15:18 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 15:24
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında 17 Mayıs Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. 

Ligde kalma mücadelesi veren başkent ekibi, 31 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise Trabzonspor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'un daha önce küme düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek son takım Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'dan biri olacak.

Gençlerbirliği yarın kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmadan Süper Lig'de kalacak.

Başkent ekibinin galip gelememesi durumunda ise küme düşecek takım, diğer maçların sonucuna göre netlik kazanacak.

Küme düşme ihtimalleri olan diğer takımlardan Antalyaspor Kocaelispor'u, Kasımpaşa Galatasaray'ı konuk edecek, Eyüpspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

DÜŞERSE 5. KEZ

Gençlerbirliği, kendisi için kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Süper Lig'den 5. kez düşecek.

Başkent ekibi, daha önce 1969-70, 1987-88, 2017-18 ve 2020-21 sezonlarında Süper Lig'e veda etmişti.

Kırmızı-siyahlılar, 2024-25 sezonunda Trendyol 1. Lig'de ikinci olarak Süper Lig'e yükselmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
