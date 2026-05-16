Fenerbahçe, Tarık Çetin ile nikah tazeledi!

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Tarık Çetin ile yeni kontrat imzaladı.



Sarı-lacivertliler, tecrübeli kaleci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kalecimiz Tarık Çetin 3 Yıl Daha Fenerbahçemizde! Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin'in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Tarık Çetin'e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Tarık Çetin, bu sezon 4 müsabakada Fenerbahçe kalesini korumuştu.



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de törende hazır bulundu.



