16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-278'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-08'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
1-09'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-09'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-19'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-09'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-03'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-09'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-07'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-09'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Ergin Ataman'dan Hapoel başkanı Yannay'a sert yanıt

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medyadan kendisini eleştiren Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay'a Yunanistan'daki basın toplantısında yanıt verdi.

calendar 16 Mayıs 2026 15:14 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 15:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay'ın kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off'ları çeyrek final ilk maçında, Mykonos galibiyetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ataman, Yannay'ın saygısız biri olduğunu ve işiyle ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Ataman, Yannay'ı tanımadığını söyleyerek "Ona şunu söylemek istiyorum: Seni tanımıyorum, belki iyi birisindir ama çok saygısızsın. Sadece kendi takımınla, kendi koçunla ve oyuncularınla ilgilen. Git kendi aldığın sonuçlara bak, bu EuroLeague'deki ilk sezonundu. Benim hakkımda konuşmaya hakkın yok." şeklinde konuştu.

Kendi kariyerinde üç Avrupa Ligi şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Ataman, "Saygılı olmak gerekiyor, git kendi oyuncuların hakkında konuş. Gelecek sezon için senin bütçen 75 milyon olacakmış, öyle duydum. İyi şanslar. Ancak bu mantaliteyle bütçen 75 değil, 100 milyon bile olsa hiçbir şey kazanamazsın. Asla benim seviyeme gelemezsin. Bu kafayla tek bir EuroLeague bile kazanamazsın, benim üç EuroLeague şampiyonluğum var. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, takımının Avrupa Ligi'nde Valencia ile oynadığı play-off serisindeki 5. maçının devre arasında oyuncusu TJ Shorts'u "O sahadayken dörde beş hücum ediyoruz." şeklinde eleştirmişti.

Hapoel başkanı Ofer Yannay ise Ataman'ın bu sözlerini X hesabından paylaşarak "Saygısız ve küstahça… Bu arada koç Ataman, duyduğuma göre oyuncuların bir koçları olmadığını düşünüyorlar." demişti.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
