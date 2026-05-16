Pursaklar Belediyespor, erkekler 7'li ragbide Türkiye şampiyonu oldu

Pursaklar Belediyespor, Büyük Erkekler 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer aldı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Spor Tesisleri'nde oynanan final maçında Körfez Gençlerbirliği'ni yenen Pursaklar Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.
Araklı Belediyespor ise ligi üçüncü sırada tamamladı.
