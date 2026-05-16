Eyüpspor, Kadıköy'de ligde kalma peşinde

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında 17 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.



Chobani Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Ligde 33 müsabakada sekizer galibiyet ve beraberlik ile 17 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı ekip, 32 puanla 13. sırada yer aldı. Eyüpspor, yarınki karşılaşmadan 1 puan alması durumunda ligde kalacak.



Süper Lig'de 33 maçta 73 puan toplayan Fenerbahçe ise ikinci sırada sezonu tamamlayacak.



Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.



- Son 4 maçta yenilmedi



Eyüpspor, yaptığı son 4 maçta mağlup olmayarak ligde kalma yolunda büyük bir adım attı.



Ligde son yenilgisini 29. haftada sahasında Samsunspor'a 2-1 kaybederek yaşayan eflatun-sarılı takım, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



Teknik direktörü Atila Gerin'in öğrencileri, 29. haftada 22 puanla 17. sırada yer alırken, son 4 maçta topladığı 10 puanla 13. sıraya kadar yükseldi.



